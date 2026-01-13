Zorin OS 18 conquista gli ex Windows: 2 milioni di download

Tra le distribuzioni Linux che più hanno beneficiato dell’addio a Windows 10 da parte di Microsoft c’è senza dubbio Zorin OS. Vuoi per la sua interfaccia accessibile, vuoi per la tempistica particolarmente azzeccata nel lancio della versione 18, la piattaforma ha catturato un grande interesse. Il team al lavoro sul progetto celebra ora l’ennesimo traguardo raggiunto.

Il successo di Zorin OS 18: 2 milioni di download

Con un post affidato ai social comunica di aver superato i 2 milioni di download in meno di tre mesi. Il ritmo di crescita ha visto 300.000 scaricamenti nei primi giorni di disponibilità e un milione in poche settimane.

Un dato interessante condiviso è quello che riguarda proprio gli utenti provenienti da Windows, oltre il 75% del totale. Immaginiamo che la rilevazione avvenga semplicemente analizzando il sistema operativo presente sul dispositivo che si collega al sito.

Zorin OS 18 è una distribuzione Linux basata su Ubuntu e ottimizzata per chi ha poca esperienza con i sistemi operativi open source. Fin dal primo momento è possibile scegliere diversi layout per l’interfaccia e offre in dotazione una suite di applicazioni per soddisfare le esigenze più comuni, con la possibilità di scaricarne altre migliaia da uno store dedicato.

È proposto in diverse versioni: Core, Education e Pro. Solo quest’ultima è a pagamento, le altre due sono gratuite. Per il download fare riferimento al sito ufficiale. Di seguito i requisiti richiesti per l’esecuzione.

Processore Intel o AMD da 1 GHz con architettura 64-bit;

2 GB di RAM;

15 GB (Core), 35 GB (Education), 45 GB (Pro) di spazio;

display con risoluzione 800×600 pixel.

La compatibilità è garantita per i Mac con processori Intel, ma non c’è il supporto nativo ai computer con chip Apple Silicon, che possono però eseguire il sistema operativo in una macchina virtuale; non è comunque la soluzione migliore per l’utilizzo quotidiano. Potrebbero esserci limitazioni hardware anche su alcuni Chromebook.