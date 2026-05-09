Windows 11 25H2: novità per Esplora file e touchpad

Microsoft ha rilasciato quattro nuove versioni preliminari di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider. Le novità più interessanti sono presenti nella build 26300.8376 del canale Experimental (ex Dev), ovvero miglioramenti per Esplora file e altri controlli per le gesture con i touchpad.

Principali novità per Windows 11

Esplora file è sempre stato il “tallone di Achille” di Windows 11. L’avvio e l’esecuzione delle varie operazioni è piuttosto lento e ci sono anche diversi bug. Microsoft ha finalmente deciso di offrire una migliore affidabilità e usabilità. Dopo aver installato la build 26300.8376 del canale Experimental, gli Insider troveranno due novità e alcuni bug fix.

La barra degli indirizzi supporta ora percorsi contenenti due backslash o due virgolette (ad esempio C:\Users\user o “C:\Users\user”). Nella modalità di visualizzazione Dettagli verranno finalmente mostrate le unità appropriate (KB, MB o GB), invece della sola KB. Microsoft ha risolto anche due bug: la selezione ripetuta del testo durante la ridenominazione degli elementi nelle visualizzazioni delle cartelle e la mancata visualizzazione dei nomi aggiornati (modifiche di maiuscole/minuscole) nelle visualizzazioni delle cartelle.

La build aggiunge inoltre nuovi controlli per le gesture con i touchpad nel menu Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Scorrimento e zoom . Un’opzione permette di scegliere la velocità di scrolling e zoom. C’è poi lo scrolling automatico infinito che si attiva avvicinando le dita al bordo del touchpad durante lo scorrimento oppure tenendole ferme e premendo con più forza (richiede supporto hardware).

È disponibile inoltre lo scrolling accelerato, ovvero l’incremento della velocità con la ripetizione della gesture. Si può infine usare lo scrolling verticale con un solo dito (lato destro o sinistro del touchpad). Questi controlli dovrebbero funzionare con quasi tutte le applicazioni.

Le altre versioni preliminari sono: build 26220.8370 nel canale Beta, build 28020.2075 nel canale Experimental (26H1) e build 29585.1000 nel canale Experimental (Future Platforms).