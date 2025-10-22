Zorin OS 18 fa il botto dopo la fine di Windows 10: rinascita Linux

L’esodo da Windows 10 dopo la fine del supporto ufficiale ha acceso l’interesse nei confronti delle distribuzioni Linux alternative e gratuite pronte ad accogliere chi ha sulla scrivania un PC non più aggiornato. Tra queste, Zorin OS 18 sembra essere quella in grado di attirare più attenzione e download: oltre 300.000 in meno di una settimana.

Zorin OS 18 vola con l’addio a Windows 10

Il raggiungimento del traguardo è stato festeggiato sui social dai responsabili del progetto. Hanno condiviso un post in cui ringraziano tutti coloro che hanno scelto di provare il sistema operativo, citando inoltre alcune recensioni della stampa specializzata.

La risposta degli utenti, dei tecnici addetti alle recensioni e dei creatori di tutto il mondo è stata incredibile. Un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno scaricato, condiviso e supportato la nostra più grande release di sempre. Il vostro entusiasmo è ciò che ci spinge a migliorare ulteriormente Zorin OS.

La nuova versione 18 è stata lanciata solo pochi giorni fa, proprio nelle ore in cui Microsoft interrompeva in via ufficiale il supporto a W10. Una tempistica non casuale, che ha contribuito ad accendere i riflettori su questa distribuzione Linux, particolarmente adatta per chi arriva da un PC con piattaforma Windows per la sua interfaccia user friendly e per le tante funzionalità incluse, anche per la produttività.

Il team di Zorin OS assicura aggiornamenti fino a giugno 2029, assumendosi l’impegno di distribuire una nuova release ogni due anni. Indicativamente, la 19 dovrebbe arrivare nel 2027, concedendo così un ampio margine di tempo per effettuare l’upgrade.

Che sia proprio una decisione di Microsoft, quella relativa alla fine di Windows 10, a far conoscere il mondo Linux al grande pubblico? Di certo, le alternative free e open per chi vuol resuscitare un PC abbandonato al suo destino non mancano. Ne citiamo alcune altre alle quali abbiamo dedicato articoli su queste pagine: Ubuntu, Oreon e Xubuntu e OS Vision, senza dimenticare ChromeOS Flex di Google.