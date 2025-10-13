Windows 10, la fine di un'era (o forse no?)

Termina un’era in casa Microsoft: siamo giunti alla data scelta per lo stop del supporto ufficiale a Windows 10, il 14 ottobre 2025. Sono trascorsi più di 10 anni dal lancio e il sistema operativo è pronto per il pensionamento, almeno nella visione e nelle intenzioni della software house. I fatti raccontano una verità diversa: il market share di W10 si aggira ancora intorno al 40%, considerando la totalità dei PC in circolazione.

Termina il supporto ufficiale a Windows 10

Cosa accadrà dunque, da domani, a quei 4 utenti su 10 ancora fermi a questa edizione della piattaforma? In verità sappiamo che potranno contare su un anno di aggiornamenti extra, dunque ricevendo update e patch di sicurezza fino all’ottobre 2026, grazie all’accesso gratuito al programma ESU (Extended Security Updates). In Europa, l’unico requisito richiesto è un account Microsoft. Poter contare sulla correzione delle vulnerabilità significa evitare di esporre i propri dati e i propri account all’azione dei cybercriminali.

Molti sceglieranno di passare al successore Windows 11, a patto di soddisfare i requisiti di sistema. Altri punteranno invece su OS alternativi come Zorin OS o Kubuntu per continuare a far affidamento sul proprio PC regalandogli una seconda vita.

W10 rimarrà nella storia di Microsoft come un sistema operativo importante, sebbene non sia mai davvero riuscito a far breccia nei cuori degli utenti come avvenuto con XP o W7, complici alcuni bug di troppo e una molto discutibile strategia di rilascio degli aggiornamenti. A modo suo, ha accompagnato l’azienda in un decennio di radicale cambiamento, sotto la guida di Satya Nadella, passando da una progressiva transizione verso tecnologie come il cloud e l’ormai onnipresente intelligenza artificiale.