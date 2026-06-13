Windows 11: ecco le novità in arrivo entro giugno

Microsoft ha rilasciato la build 26100.8728 e 26200.8728 per Windows 11 24H2 e 25H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Le novità incluse in queste versioni preliminari del sistema operativo saranno presenti nell’aggiornamento opzionale di fine giugno e quindi in quello obbligatorio del 14 luglio (insieme alle patch di sicurezza). L’azienda di Redmond ha distribuito altre build nei canali Release Preview (26H1), Beta, Experimental, Beta (26H1), Experimental (26H1) e Experimental (Future Platforms).

Novità delle build per Windows 11 24H2/25H2

La prima novità delle build 26100.8728 e 26200.8728 si chiama Point-in-time Restore. Gli utenti possono ripristinare lo stato del PC ad un orario preciso. La funzionalità consente di catturare un punto di ripristino all’orario specificato (l’impostazione predefinita è ogni 24 ore). Verrà quindi eliminato automaticamente dopo 72 ore. Nel punto di ripristino ci sono app, impostazioni e tutti i file (personali e di sistema).

In Windows Update è possibile sospendere gli aggiornamenti fino a 35 giorni. Questo intervallo di tempo può essere esteso più volte (oggi il massimo è 5 settimane). Diverse novità riguardano i Widget (interfaccia più semplice e maggiore personalizzazione).

La barra degli indirizzi di Esplora file supporta ora percorsi con doppie barre rovesciate e virgolette (ad esempio, C:\Users\user o "C:\Users\user" ). Altre novità sono la personalizzazione della dimensione dell’area per il clic destro sul touchpad e l’uso predefinito di IPP (Internet Printing Protocol) per l’installazione delle stampanti.

La build include inoltre miglioramenti per Bluetooth, audio, barra delle applicazioni, emoji e WSL (Windows Subsystem for Linux). Le novità presenti nella build 28000.2333 (canale Release Preview) di Windows 11 26H1 (solo per dispositivi con chip Snapdragon X2) sono quasi tutti quelli inclusi nell’aggiornamento KB5089573 per Windows 11 24H2/25H2.