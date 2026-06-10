Windows 11: prestazioni migliori con l'update KB5089573

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento cumulativo KB5089573 per Windows 11 25H2/24H2. Include novità, miglioramenti e fix dell’update opzionale KB5089573 del 26 maggio, insieme alle patch di sicurezza. Al termine dell’installazione, gli utenti noteranno un aumento di prestazioni all’avvio di app, menu Start, Action Center e ricerca, grazie al Low Latency Profile.

Principali novità di Windows 11 KB5089573

L’aggiornamento KB5089573 per Windows 11 25H2/24H2 viene scaricato e installato automaticamente tramite Windows Update. Al termine la build del sistema operativo sarà 26200.8524 e 26100.8524, rispettivamente. L’elenco delle novità è piuttosto lungo. Gli utenti noteranno subito una maggiore reattività durante l’esecuzione di alcune operazioni. Microsoft scrive che l’update “accelera l’avvio delle app e le esperienze di base della shell, tra cui menu Start, ricerca e Action Center“.

La funzionalità che permette questo miglioramento prestazionale si chiama Low Latency Profile. Il “trucco” è incrementare la frequenza della CPU per pochi secondi in modo da velocizzare il rendering degli elementi di shell e quindi il caricamento. Ovviamente la differenza si noterà soprattutto con PC meno potenti. Il rollout è graduale, ma può essere attivata con ViVeTool.

Con l’aggiornamento vengono anche installati i nuovi certificati Secure Boot (quelli precedenti scadono a fine mese). In alcuni casi è necessario aggiornare il firmware UEFI. Nella sezione Sicurezza di Windows > Sicurezza dispositivi viene indicato lo stato attuale dei certificati.

Tra le altre novità c’è il supporto per l’audio condiviso. Due persone possono ascoltare lo stesso audio da un singolo PC contemporaneamente, grazie allo standard Bluetooth LE. Microsoft ha inoltre aggiunto il supporto per l’accesso contemporaneo alla fotocamera da parte di più applicazioni.

Nel Task Manager (Gestione attività) sono state aggiunte le colonne per la NPU (se presente), mentre durante la procedura di installazione di Windows 11 è possibile scegliere un nome personalizzato per la cartella utente. Ci sono infine miglioramenti per Windows Hello, Windows Search, USB, input e Microsoft Store.