Microsoft si arrende sul tasto Copilot, potremo disabilitarlo

Alla fine, quello del tasto Copilot integrato a forza sulle tastiere degli AI PC si è rivelato uno dei più grandi flop di Microsoft degli ultimi anni. L’idea era fin da principio quella di creare una scorciatoia hardware per attivare l’assistente di intelligenza artificiale, ma pochi lo hanno trovato utile. E, soprattutto, tanti non hanno gradito che per fargli posto sia scomparso il Ctrl destro. Ora sappiamo che presto sarà possibile disabilitarlo completamente.

Do nothing, per disabilitare il tasto Copilot

Il gruppo di Redmond sa di aver fallito nel proprio intento e, già da qualche mese, Windows 11 consente di personalizzarne il comportamento. Vale per tutti i computer, anche per il mio che non ha un processore con NPU e che non appartiene alla famiglia Copilot+ PC. Qui uno screenshot che ho appena catturato nelle Impostazioni, alla voce Bluetooth e dispositivi, selezionando Tastiera.

Una fonte molto affidabile, @phantomofearth su X, anticipa ora che sarà possibile selezionare una nuova opzione: Do nothing, non fare niente. Lo ha scoperto cercando novità in una delle build di anteprima distribuite agli Insider per la fase di test.

In altre parole, se attivata, disabiliterà il tasto: premendolo non accadrà nulla. Forse un’alternativa migliore è rimapparlo, trasformandolo in un Ctrl destro. Certo, rimarrà quel logo sopra il pulsante fisico, a testimonianza di un progetto dalle grandi ambizioni, ma che ha mostrato fin da subito tutti i suoi limiti.

È uno degli aspetti sui quali Microsoft ha scelto di intervenire ascoltando i feedback degli utenti. Non avrebbe potuto fare diversamente, considerando i pareri molto negativi che hanno accompagnato alcune sue decisioni, in particolare quelle relative a Windows 11 e a un’integrazione forzata dell’intelligenza artificiale. C’è poi da dire che Copilot non ha preso piede come sperato, oggi non può essere considerato un concorrente diretto di ChatGPT, Gemini e Claude. Lo dimostrano i numeri.