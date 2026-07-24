Kimi K3 ha distillato Claude Fable? Gli esperti dicono no

Il consigliere scientifico della Casa Bianca Michael Kratsios sostiene che Moonshot, l’azienda cinese dietro Kimi K3, il più grande modello open source disponibile, ha costruito il modello copiando Claude Fable di Anthropic e usando chip non autorizzati per l’esportazione in Cina. Gli esperti però, dicono che i conti non tornano.

La Casa Bianca accusa Moonshot di aver copiato Claude Fable, gli esperti dicono che è impossibile

Non credo che si ottenga un modello così forte e così rapidamente sulla scia di Fable facendo solo distillazione , dice Braden Hancock del Laude Institute. Fable è disponibile pubblicamente solo dal 1° luglio. Non è possibile distillare quella quantità di dati, addestrare un modello e rilasciarlo in due settimane.

Kimi K3 è stato annunciato il 18 luglio. Diciassette giorni dopo il rilascio di Fable 5. Distillare un modello da 2,8 trilioni di parametri in diciassette giorni è, secondo gli esperti, materialmente impossibile.

Secondo Nathan Lambert dell’Allen Institute, la distillazione conta sempre meno perché trasferisce soprattutto lo stile di un modello, non le sue capacità più avanzate. È il motivo per cui un modello distillato può perfino dichiarare di essere Claude.

Per ottenere prestazioni di livello Fable servono invece tecniche di reinforcement learning, che richiedono infrastrutture enormi. Addestrarle tramite l’API di un laboratorio di frontiera sarebbe, secondo Lambert, troppo costoso e lento.

Se fosse così facile, tutti sarebbero in grado di raggiungere un K3 distillandone i dati. Ma non è successo e non succederà , dice Lambert.

Non solo la Cina distilla…

Musk ha testimoniato che SpaceXAI ha distillato i modelli di OpenAI per sviluppare Grok, e che la pratica è “comune nell’industria.” Anthropic ha accusato pubblicamente Moonshot, DeepSeek e MiniMax di distillazione sistematica all’inizio dell’anno. La distillazione è probabilmente avvenuta, ma su modelli precedenti a Fable, non in diciassette giorni dal rilascio di Fable stesso.

I chip proibiti

L’altra accusa di Kratsios è che Moonshot avrebbe ottenuto chip NVIDIA Grace Blackwell 300, vietati all’esportazione in Cina, e avrebbe avuto accesso a server equipaggiati con GB300 in Thailandia. Un mercato nero esiste: a maggio, il fondatore di Supermicro è stato incriminato per contrabbando di chip avanzati in Cina.

Sam Bresnick, del Georgetown Center for Security and Emerging Technology, propone di introdurre per i data center regole di conoscenza del cliente. Come spiega: Se consenti a un’azienda di effettuare grandi sessioni di addestramento sui tuoi sistemi hardware più avanzati, deve esistere un meccanismo di segnalazione che identifichi chi è quell’azienda e quale attività sta svolgendo.

L’amministrazione Biden aveva proposto queste regole nel 2024. L’amministrazione Trump non ha fatto progressi.

Il punto sottovalutato