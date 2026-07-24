 La modalità vocale arriva su Opus e Sonnet, anche in italiano
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La modalità vocale arriva su Opus e Sonnet, anche in italiano

Anthropic porta la modalità vocale di Claude sui modelli Opus e Sonnet. Conversazioni più avanzate, supporto alle app e italiano incluso.
La modalità vocale arriva su Opus e Sonnet, anche in italiano
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Anthropic porta la modalità vocale di Claude sui modelli Opus e Sonnet. Conversazioni più avanzate, supporto alle app e italiano incluso.
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La modalità vocale di Claude era nata per le conversazioni veloci. Per questo funzionava soltanto con Haiku, il modello più rapido di Anthropic. Gli utenti, però, hanno iniziato a usarla per attività molto più impegnative, dai problemi aziendali alle decisioni strategiche.

Ora la modalità vocale arriva anche su Sonnet e Opus, i modelli più avanzati dell’azienda. In pratica, è possibile discutere a voce di problemi complessi con un’AI progettata per ragionare, non solo per rispondere rapidamente.

Cosa cambia con la modalità vocale su Claude Opus e Sonnet

Con la modalità vocale su Claude Opus e Sonnet, le conversazioni possono andare oltre il classico botta e risposta. È possibile discutere un problema aziendale a voce e chiedere a Claude di trasformarlo in un pitch di una pagina. Si può dire che il treno è in ritardo e Claude riorganizza gli appuntamenti del calendario. Si può iniziare con una domanda veloce su Haiku, avere un’idea, e passare a Opus per approfondirla, senza interrompere la conversazione.

Il passaggio tra testo e voce è fluido, è possibile cambiare modalità e modello a metà conversazione.

Le app

La modalità vocale si estende anche alle app: Gmail, Slack, Canva. Si può parlare con Claude mentre si lavora nelle app che già si usano, non solo nell’app Claude.

Le lingue

Fino a oggi, le lingue diverse dall’inglese erano disponibili solo in beta. Adesso la modalità vocale è ufficialmente disponibile anche in italiano.

Anthropic colma il divario con i competitor

ChatGPT offre da mesi una modalità vocale avanzata con la possibilità di personalizzare tono e stile delle risposte. Siri AI su iOS 27 ha appena introdotto i controlli per velocità ed espressività, mentre Gemini integra la conversazione vocale negli occhiali Android XR. La voce sta diventando l’interfaccia su cui puntano tutti i principali modelli AI, perché parlare è più rapido che digitare e più naturale che scrivere un prompt.

Fonte: https://support.claude.com/en/articles/11101966-use-voice-mode

Pubblicato il 24 lug 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
24 lug 2026
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