La modalità vocale arriva su Opus e Sonnet, anche in italiano

La modalità vocale di Claude era nata per le conversazioni veloci. Per questo funzionava soltanto con Haiku, il modello più rapido di Anthropic. Gli utenti, però, hanno iniziato a usarla per attività molto più impegnative, dai problemi aziendali alle decisioni strategiche.

Ora la modalità vocale arriva anche su Sonnet e Opus, i modelli più avanzati dell’azienda. In pratica, è possibile discutere a voce di problemi complessi con un’AI progettata per ragionare, non solo per rispondere rapidamente.

Cosa cambia con la modalità vocale su Claude Opus e Sonnet

Con la modalità vocale su Claude Opus e Sonnet, le conversazioni possono andare oltre il classico botta e risposta. È possibile discutere un problema aziendale a voce e chiedere a Claude di trasformarlo in un pitch di una pagina. Si può dire che il treno è in ritardo e Claude riorganizza gli appuntamenti del calendario. Si può iniziare con una domanda veloce su Haiku, avere un’idea, e passare a Opus per approfondirla, senza interrompere la conversazione.

Il passaggio tra testo e voce è fluido, è possibile cambiare modalità e modello a metà conversazione.

Le app

La modalità vocale si estende anche alle app: Gmail, Slack, Canva. Si può parlare con Claude mentre si lavora nelle app che già si usano, non solo nell’app Claude.

Le lingue

Fino a oggi, le lingue diverse dall’inglese erano disponibili solo in beta. Adesso la modalità vocale è ufficialmente disponibile anche in italiano.

Anthropic colma il divario con i competitor

ChatGPT offre da mesi una modalità vocale avanzata con la possibilità di personalizzare tono e stile delle risposte. Siri AI su iOS 27 ha appena introdotto i controlli per velocità ed espressività, mentre Gemini integra la conversazione vocale negli occhiali Android XR. La voce sta diventando l’interfaccia su cui puntano tutti i principali modelli AI, perché parlare è più rapido che digitare e più naturale che scrivere un prompt.