Siri AI è la nuova versione dell'assistente in iOS 27

Dopo le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, Apple ha finalmente annunciato la nuova versione dell’assistente digitale durante la WWDC 2026. Siri AI ha una nuova interfaccia, un’app dedicata e soprattutto maggiori capacità. Oltre che su iOS 27 sarà disponibile su iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 e visionOS 27. Per sfruttare il modello AI on-device serve però un dispositivo recente.

Principali novità di Siri AI

Apple aveva mostrato la versione più avanzata di Siri durante la WWDC 2024, ma non è mai arrivata sugli iPhone degli utenti. Con due anni di ritardo è stata annunciata Siri AI che sfrutta la nuova generazione di Apple Intelligence per offrire conversazioni più naturali e informazioni più pertinenti basate su contenuti personali, app e ciò che viene mostrato sullo schermo.

L’utente può chiedere a Siri di trovare il suggerimento di un ristorante ricevuto da un amico in un messaggio, il numero di conferma di un hotel in una vecchia email oppure foto con amici e familiari di un viaggio recente. La comprensione del contesto personale si estende anche alle app di terze parti.

Siri AI consente di eseguire azioni nelle app, ad esempio scrivere un’email o modificare una serie di foto. Può rispondere a domande relative ai contenuti sullo schermo e recuperare informazioni aggiornate da Internet su qualsiasi argomento. Oltre che tramite comando vocale, l’assistente può essere attivato su iPhone con il pulsante laterale o aprendo la nuova interfaccia con uno swipe verso il basso dalla Dynamic Island.

È disponibile anche nei menu contestuali, quindi si possono chiedere informazioni su testo, immagini e file tenendo premuto il tasto Control. Su iPad e Mac è integrata in Spotlight. L’elaborazione avviene sia sui server Private Cloud Compute che on-device. In quest’ultimo caso è necessario un dispositivo recente: iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPad (M4) e successivi con almeno 12 GB di memoria e Mac (M3) e successivi con almeno 12 GB di memoria.

Apple ha sviluppato anche un’app dedicata per Siri che offre funzionalità simili a quelle dei concorrenti. L’utente può continuare una conversazione precedente e sincronizzare le conversazioni su iCloud, quindi è possibile ad esempio iniziare una chat su iPhone e riprenderla su Mac.

Le capacità di Siri sono inoltre integrate nell’app Fotocamera su iPhone e in Visual Intelligence su iPad, Mac e Vision Pro. Siri AI viene infine sfruttata per scrivere e modificare il testo di email e messaggi. La nuova versione dell’assistente può essere già testata dagli sviluppatori su iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e visionOS 27 attraverso Apple Developer Program. Siri AI sarà disponibile in inglese nel corso dell’anno in versione beta sui dispositivi compatibili.