Siri AI, la nuova Apple Intelligence e gli altri annunci dalla WWDC26

L’ultima Worldwide Developers Conference con Tim Cook alla guida non è stata avara di annunci: su tutti, spiccano quelli dedicati a Siri AI che rappresenta l’evoluzione dell’assistente virtuale e la nuova generazione di Apple Intelligence. Diamo uno sguardo a cosa è stato presentato sul palco dell’evento con una rapida panoramica, ci sarà tempo per gli approfondimenti.

Le novità presentate oggi da Apple

Partiamo proprio da Apple Intelligence. Basata su un’architettura inedita che integra l’ultimo framework Apple Foundation Model, la suite include funzioni che prendono vita nelle applicazioni di tutto il sistema: da Foto per la modifica delle immagini a Safari per la navigazione, fino a Messaggi, Mail, Password e Image Playground solo per fare alcuni esempi.

Tra le novità più interessanti segnaliamo i Comandi rapidi che permettono di creare delle macro personalizzabili, utili a eseguire rapidamente un insieme di azioni. A questo si aggiungono le caratteristiche dedicate alla smart home e all’accessibilità.

Passando a Siri AI, sappiamo da tempo che ora l’assistente fa leva su un modello Gemini fornito da Google. Alimentato proprio da Apple Intelligence, interpreta il contesto personale e ciò che è visualizzato sullo schermo, basandosi inoltre sulle informazioni presenti sul web per fornire le risposte.

Ha un’applicazione dedicata utile per riprendere le conversazioni iniziate in precedenza sugli altri dispositivi, nello stile tipico dei chatbot. L’attivazione può avvenire pronunciando Ehi Siri oppure, su iPhone, con il tasto laterale o scorrendo verso il basso dalla Dynamic Island, mentre su iPad e Mac è integrato in Spotlight. È presente anche su Apple Watch, CarPlay e Vision Pro.

Il debutto è previsto nel corso dell’autunno con i sistemi operativi in versione 27 ovvero iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 e tvOS 27 che accoglieranno inoltre strumenti inediti per il parental control e un miglioramento in termini di prestazioni. Il gruppo di Cupertino ha però chiarito che il lancio di Siri AI in Europa non avverrà prima del 2027, per ragioni che l’azienda attribuisce al Digital Markets Act.