AMD investirà fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic

Anthropic ha ulteriormente diversificato i fornitori di chip AI. Dopo aver sottoscritto accordi con Amazon Web Services, NVIDIA e Google (in futuro forse anche Microsoft), l’azienda guidata da Dario Amodei utilizzerà anche le GPU della serie Instinct MI450 di AMD. Quest’ultima investirà fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic.

Nuovo accordo “circolare”

Anthropic utilizza le risorse cloud di Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e SpaceXAI (sono circolate anche indiscrezioni sull’uso dei data center di Meta). Per addestramento e inferenza dei modelli Claude sfrutta i chip Trainium di AWS, TPU di Google e ovviamente le GPU di NVIDIA (in futuro potrebbe usare chip proprietari).

In base alla nuova partnership strategica sottoscritta con AMD, Anthropic utilizzerà le GPU della serie Instinct MI450 a partire dal primo semestre 2027 per una capacità massima di 2 GW. L’azienda di San Francisco usa attualmente le GPU Instinct MI355X. In dettaglio, Anthropic acquisterà i rack AMD Helios che integrano GPU Instinct MI455X, CPU EPYC Venice, connettività AMD Pensando e software ROCm.

AMD si è impegnata ad effettuare un investimento azionario in Anthropic fino a 5 miliardi di dollari. Le due aziende avvieranno inoltre una collaborazione pluriennale che prevede l’uso di Claude per accelerare lo sviluppo del software AMD. Claude verrà utilizzato per ottimizzare i carichi di lavoro delle GPU Instinct e dai team di ingegneria e sviluppo prodotto.

Un giudice ha recentemente approvato l’accordo da 1,5 miliardi di dollari tra Anthropic e alcuni autori. Ma per l’azienda californiana si prevedono altre grane giudiziarie. La University of Tennessee Research Foundation ha denunciato Anthropic per la violazione di due brevetti relativi alle reti neurali.