 AMD investirà fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic
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AMD investirà fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic

AMD investirà fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic, mentre Anthropic acquisterà le GPU della serie Instinct MI450 per una capacità massima di 2 GW.
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AMD investirà fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic, mentre Anthropic acquisterà le GPU della serie Instinct MI450 per una capacità massima di 2 GW.
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Anthropic ha ulteriormente diversificato i fornitori di chip AI. Dopo aver sottoscritto accordi con Amazon Web Services, NVIDIA e Google (in futuro forse anche Microsoft), l’azienda guidata da Dario Amodei utilizzerà anche le GPU della serie Instinct MI450 di AMD. Quest’ultima investirà fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic.

Nuovo accordo “circolare”

Anthropic utilizza le risorse cloud di Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e SpaceXAI (sono circolate anche indiscrezioni sull’uso dei data center di Meta). Per addestramento e inferenza dei modelli Claude sfrutta i chip Trainium di AWS, TPU di Google e ovviamente le GPU di NVIDIA (in futuro potrebbe usare chip proprietari).

In base alla nuova partnership strategica sottoscritta con AMD, Anthropic utilizzerà le GPU della serie Instinct MI450 a partire dal primo semestre 2027 per una capacità massima di 2 GW. L’azienda di San Francisco usa attualmente le GPU Instinct MI355X. In dettaglio, Anthropic acquisterà i rack AMD Helios che integrano GPU Instinct MI455X, CPU EPYC Venice, connettività AMD Pensando e software ROCm.

AMD si è impegnata ad effettuare un investimento azionario in Anthropic fino a 5 miliardi di dollari. Le due aziende avvieranno inoltre una collaborazione pluriennale che prevede l’uso di Claude per accelerare lo sviluppo del software AMD. Claude verrà utilizzato per ottimizzare i carichi di lavoro delle GPU Instinct e dai team di ingegneria e sviluppo prodotto.

Un giudice ha recentemente approvato l’accordo da 1,5 miliardi di dollari tra Anthropic e alcuni autori. Ma per l’azienda californiana si prevedono altre grane giudiziarie. La University of Tennessee Research Foundation ha denunciato Anthropic per la violazione di due brevetti relativi alle reti neurali.

Fonte: AMD

Pubblicato il 24 lug 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
24 lug 2026
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