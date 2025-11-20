 Microsoft annuncia accordo AI con Anthropic e NVIDIA
Microsoft, Anthropic e NVIDIA hanno sottoscritto un accordo che prevede scambi di GPU, risorse cloud e modelli AI, oltre ad investimenti miliardari.
Microsoft, Anthropic e NVIDIA hanno annunciato una nuova partnership strategica nel settore dell’intelligenza artificiale. La startup californiana userà il cloud di Azure per i modelli Claude. Questi ultimi verranno ottimizzati per le GPU dell’azienda guidata da Jensen Huang. L’accordo prevede inoltre investimenti circolari tra le parti.

Intreccio AI tra Microsoft, Anthropic e NVIDIA

L’accordo prevede innanzitutto l’acquisto di capacità di calcolo su Azure da parte di Anthropic per 30 miliardi di dollari fino a raggiungere 1 GW. I nuovi modelli Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 e Claude Haiku 4.5 saranno accessibili tramite Microsoft Foundry. La startup guidata da Dario Amodei sottolinea che Claude è l’unico modello disponibile sui tre principali servizi cloud (Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure), ma Amazon rimane il provider principale.

Anthropic e NVIDIA collaboreranno per ottimizzare i modelli Claude sulle architetture Grace Blackwell e Vera Rubin. Le GPU NVIDIA sono utilizzate nei server di Microsoft. Anthropic userà anche le TPU di Google per l’addestramento dei modelli Claude. L’azienda di Redmond continuerà ad offrire l’accesso ai modelli Claude tramite GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot e Copilot Studio.

La partnership prevede infine investimenti di Microsoft (5 miliardi di dollari) e NVIDIA (10 miliardi di dollari) in Anthropic. Quest’ultima viene già finanziata da Amazon e Google. La capitalizzazione di mercato della startup californiana arriverà quindi a circa 350 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto a due mesi fa.

Gli investimenti tra le aziende viene definito “circolare”, ma sembra più una partita di giro con uscite che vengono compensate dalle entrate. A fine ottobre, OpenAI ha completato la ristrutturazione aziendale. Microsoft può ancora utilizzare i modelli GPT, ma cerca di ridurre la dipendenza con Claude. La startup guidata da Sam Altman può invece sottoscrivere contratti con altri provider cloud, come avvenuto con Amazon Web Services.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 20 nov 2025

Luca Colantuoni
20 nov 2025
