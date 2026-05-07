Anthropic userà il data center Colossus 1 di SpaceXAI

Anthropic ha sottoscritto un accordo con SpaceXAI per accedere alle capacità di calcolo del data center Colossus 1. Verrà utilizzata per offrire migliori prestazioni agli abbonati Claude Pro e Claude Max. L’azienda di Elon Musk ha inoltre comunicato che i costi totali per la Terafab saranno circa 119 miliardi di dollari.

xAI è ora SpaceXAI e diventa un provider cloud

Come è noto, xAI è una sussidiaria di SpaceX. Elon Musk ha comunicato che xAI non esisterà più come azienda separata. Il nuovo nome è SpaceXAI, già usato per annunciare la sottoscrizione dell’accordo con Anthropic.

L’azienda di Musk ha finora sfruttato la potenza di calcolo di Colossus 1 unicamente per i suoi modelli Grok. Ora è diventata un provider cloud e offrirà oltre 300 MW di capacità ad Anthropic. Nel data center ci sono oltre 200.000 GPU di NVIDIA, tra cui H100, H200 e GB200. Musk ha spiegato che l’addestramento dei nuovi modelli viene effettuato nel data center Colossus 2, quindi può noleggiare la capacità in eccesso di Colossus 1.

Questa maggiore disponibilità di potenza verrà sfruttata per migliorare le prestazioni di Claude. Grazie anche agli accordi sottoscritti con Google, Amazon e Microsoft, l’azienda guidata da Dario Amodei ha aumentato i limiti d’uso per Claude Code e i modelli Claude Opus.

Nei comunicati stampa delle due aziende è scritto inoltre che Anthropic ha espresso interesse per un’eventuale partnership relativa ai data center orbitali. SpaceXAI sottolinea che SpaceX è l’unica società al mondo che può lanciare i necessari satelliti in orbita, aggiungendo però che dovranno essere superate le sfide ingegneristiche.

Nel frattempo, SpaceX ha comunicato che spenderà inizialmente 55 miliardi di dollari per la costruzione della Terafab nella Grimes County in Texas (con l’aiuto di Intel). L’investimento complessivo ammonta a 119 miliardi di dollari. La proposta verrà discussa pubblicamente il 3 giugno (PDF) e ovviamente dovrà essere approvata. Musk afferma che sarà la fabbrica di chip più grande e avanzata del mondo.