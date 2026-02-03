AI nello spazio: a cosa porterà la fusione tra SpaceX e xAI

Sono state confermate le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi: SpaceX ha annunciato l’acquisizione di xAI. Entrambe le società, lo ricordiamo, sono controllate da Elon Musk. Nasce così una realtà dal valore stimato in circa 1,25 trilioni di dollari, il cui obiettivo è dare vita al più ambizioso motore di innovazione verticalmente integrato sulla Terra (e non solo) .

SpaceX e xAI: data center nello spazio

Ora l’azienda controlla i progetti di intelligenza artificiale come Grok e quelli legati allo spazio, dai razzi alla connettività satellitare di Starlink, senza dimenticare la piattaforma social di X (ex Twitter). La volontà è di crescere fino a creare un sole senziente per comprendere l’universo ed estendere la luce della coscienza fino alle stelle , qualunque cosa significhi.

Tra le intenzioni c’è quella di estendere il raggio d’azione dell’intelligenza artificiale al di fuori della Terra, allestendo data center orbitali, così da far fronte a una domanda sempre più elevata in termini di energia e raffreddamento che effettivamente rischia di mettere in difficoltà il nostro pianeta. In che modo? Creando una costellazione composta da un milione di satelliti.

Nel comunicato sono citati anche la Luna e Marte, rilanciando le ambizioni di esplorazione spaziale con le quali era nata SpaceX. L’obiettivo è sfruttare gli avanzamenti tecnologici di Starship come vettore per spostare grandi carichi sul suolo lunare, semplificando così la costruzione di una base permanente, in vista della colonizzazione del suolo marziano.

Un ritorno alle origini per Elon Musk

È una sorta di ritorno alle origini per Elon Musk. Dopo un periodo trascorso su altri progetti, incluso quello che l’ha portato temporaneamente alla Casa Bianca, l’uomo più ricco al mondo sembra intenzionato a concentrarsi di nuovo sullo spazio. La tempistica dell’annuncio coincide con la metamorfosi di Tesla, trasformata da un produttore di auto elettriche a una società più concentrata su AI e robotica.