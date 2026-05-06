Remy e Hatch saranno gli agenti AI di Google e Meta?

Senza preavviso, Google ha chiuso Project Mariner due giorni fa. Gli utenti potranno usare Gemini Agent per eseguire compiti complessi. Secondo Business Insider, il primo agente AI consumer dovrebbe essere Remy. Quello di Meta potrebbe essere Hatch e sfruttare il modello Muse Spark.

Google Remy contro Meta Hatch?

Project Mariner, annunciato durante il Google I/O 2025, era una tecnologia sperimentale che consentiva di automatizzare alcune attività all’interno di Chrome. Era in pratica un agente AI che poteva comprendere i contenuti mostrati sullo schermo, simulare la navigazione web o effettuare acquisti per conto dell’utente. Poteva essere testato solo dagli abbonati Google AI Ultra negli Stati Uniti.

Google ha chiuso il progetto due giorni fa, ma la tecnologia è ora disponibile tramite Gemini Agent che sfrutta il modello Gemini 3.1 Pro. In questo caso, l’agente AI può svolgere compiti più complessi utilizzando anche altre app di Google. Rimane però un esperimento riservato agli abbonati Google AI Ultra negli Stati Uniti.

Secondo le fonti di Business Insider, l’azienda di Mountain View ha avviato i test per un agente AI personale. Viene chiamato Remy e può eseguire azioni per conto dell’utente, non solo rispondere alle domande e generare contenuti. Può inoltre gestire attività complesse proattivamente e ricordare le preferenze degli utenti. Non è noto quando sarà disponibile, ma dovrebbe essere mostrato durante il Google I/O del 19-20 maggio.

Secondo The Information, Meta ha avviato lo sviluppo di un agente AI chiamato Hatch. Sfrutta il modello Muse Spark, il primo annunciato dai Superintelligence Labs. A fine aprile, Mark Zuckerberg ha confermato che vuole offrire due tipi di agenti AI: personale e aziendale. Quello personale potrebbe essere Hatch.

L’obiettivo dell’azienda di Menlo Park è creare agenti AI simili a OpenClaw, ma più semplici da utilizzare. Meta ha cercato di assumere Peter Steinberger, ma lo sviluppatore di OpenClaw ha accettato l’offerta di OpenAI (ha invece acquisito Moltbook). Anche il Financial Times ha riportato la notizia sullo sviluppo di un agente AI personale, senza però indicare il nome.