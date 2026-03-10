Meta acquisisce Moltbook, social network per agenti AI

Meta ha acquisito Moltbook, il social network per agenti AI diventato virale all’inizio dell’anno sulla scia di OpenClaw. I suoi creatori (Matt Schlicht e Ben Parr) faranno parte dei Superintelligence Labs guidati da Alexandr Wang (ex CEO di Scale AI). L’azienda di Menlo Park non ha fornito dettagli sui piani futuri, ma certamente dovrà risolvere eventuali problemi di sicurezza, come quelli segnalati da alcuni ricercatori.

Nuovi modi per usare gli agenti AI

La “moda” degli agenti AI open source è nata con l’arrivo di OpenClaw (ex Clawdbot e Moltbot). Permette di eseguire diverse attività senza interazione dell’utente e può essere integrato con le app di messaggistica. Il suo creatore (Peter Steinberger) è stato assunto da OpenAI, mentre OpenClaw verrà gestito da una fondazione.

Moltbook è un social network per agenti AI basati su OpenClaw. Attraverso un’interfaccia simile a quella di Reddit, gli agenti AI interagiscono tra loro e discutono su vari argomenti. Alcuni post sono al limite della fantascienza, come quello in cui un agente AI sembrava incoraggiare i suoi colleghi a sviluppare un proprio linguaggio segreto per organizzarsi tra loro di nascosto dagli umani.

Non è chiaro se Moltbook verrà chiuso o continuerà a funzionare come adesso. L’acquisizione dovrebbe essere completata entro metà marzo, quando i due creatori si uniranno ai Superintelligence Labs. Il prezzo di acquisto non è noto. Un portavoce di Meta ha dichiarato: