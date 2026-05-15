Artemis III: nuovi dettagli sulla missione dalla NASA

La NASA ha pubblicato nuove informazioni sulla missione Artemis III, attualmente prevista entro il 2027. Il nuovo razzo SLS (Space Launch System) è attualmente in costruzione nel Vehicle Assembly Building (VAB) del Kennedy Space Center, mentre sulla navicella Orion sono in corso vari test. I principali dubbi riguardano i lander di SpaceX e Blue Origin.

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L’amministratore della NASA (Jared Isaacman) ha comunicato diversi cambiamenti per il programma Artemis a fine febbraio. Invece di riportare gli astronauti sulla Luna dopo oltre 54 anni, la missione Artemis III servirà per testare la procedura di aggancio (docking) di uno o due lander nell’orbita terrestre bassa con la navicella Orion (che avrà un nuovo scudo termico).

Come specificato da un dirigente della NASA, Artemis III è una delle missioni più complesse, in quanto richiede la coordinazione tra più partner e una pianificazione di un elevato numero di operazioni. È stato confermato che il razzo SLS non avrà lo stadio superiore (sarebbe servito nel caso di docking ad un’orbita più alta). L’ultimo disponibile verrà conservato per Artemis IV.

Al suo posto verrà installato uno “spacer”, in pratica uno stadio simile a quello reale in termini di massa e dimensioni, ma senza motori. Ciò eviterà di modificare l’interfaccia di aggancio della Orion. Il modulo di servizio europeo fornirà la propulsione necessaria a mantenere la navicella in orbita. I quattro astronauti (non si conoscono ancora i nomi) rimarranno più tempo nello spazio e probabilmente entreranno nel lander dopo il docking.

Nelle prossime settimane verranno definiti vari aspetti, tra cui una timeline per la scelta degli astronauti, la durata della missione e gli esperimenti scientifici. Non è noto se verranno testate le nuove tute AxEMU di Axiom Space. La NASA ha chiesto infine alle aziende del settore di suggerire un sistema di comunicazione con la Terra, in quanto non sarà possibile utilizzare il Deep Space Network (distanza troppo breve).

La missione Artemis III è prevista a metà 2027, ma potrebbe essere posticipata a fine 2027. È quasi impossibile che i lander di SpaceX e Blue Origin siano pronti entro un anno. Considerando che deve essere effettuato un test di allunaggio dei lander senza equipaggio, anche la data della missione Artemis IV potrebbe cambiare (attualmente è prevista all’inizio del 2028).