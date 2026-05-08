Hantavirus: boom di ricerche online, le fonti affidabili per informarsi

Il grafico qui sotto mostra il volume delle ricerche su Google relative al termine hantavirus eseguite nelle ultime due settimane. Tra le parole correlate vi sono nave , crociera , cos’è e sintomi . Il motivo è chiaro: la diffusione delle notizie relative al focolaio esploso sulla MV Hondius che avrebbe già causato tre morti.

Dove trovare informazioni affidabili su hantavirus

Nel momento in cui virale può assumere una doppia valenza, una in ambito medico e l’altra sui social, è bene fare chiarezza e riferimento alle fonti autorevoli. C’è il documento pubblicato proprio nei giorni scorsi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’obiettivo di far luce (e tranquillizzare) su un argomento che sta finendo al centro dell’attenzione mediatica in tutto il mondo. È accompagnato da un breve video informativo che risponde ad alcune delle domande più frequenti sul tema.

Chi ha poca dimestichezza con l’inglese può consultare l’approfondimento condiviso da Humanitas, che tocca aspetti come le modalità di infezione da hantavirus, i sintomi, la diagnosi e le cure.

Quanto è esteso il problema? Il rischio di una nuova epidemia è reale? Prima che qualcuno riporti in auge le teorie del complotto chiamando in causa Bill Gates, vale la pena ricordare che su queste pagine abbiamo già scritto del tema nel marzo 2020, poche settimane dopo l’inizio della crisi sanitaria legata a COVID-19, quando online si stava diffondendo un clima di tensione molto simile a quello che si respira oggi. Riportiamo dal documento dell’OMS.