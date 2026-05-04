Verifica età per chatbot AI: obbligatoria negli USA?

La Commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che impone diverse misure ai provider AI, tra cui l’obbligo della verifica dell’età per impedire ai minori di usare i chatbot. Il corrispondente disegno di legge è stato presentato anche alla Camera dei Rappresentanti. Altri senatori hanno invece proposto l’accesso tramite approvazione dei genitori.

Vietato l’uso dei chatbot ai minori?

Il disegno di legge, denominato Guidelines for User Age-verification and Responsible Dialogue Act (GUARD Act), era stato presentato ad ottobre 2025 da senatori repubblicani e democratici, quindi ha ricevuto un sostegno bipartisan. Come dimostrano diversi casi di cronaca nera e il test effettuato dal CCDH, alcuni adolescenti instaurato un rapporto troppo amichevole (quasi morboso) con i chatbot e seguono i loro consigli.

Negli Stati Uniti non esiste ancora una legge federale, ma solo iniziative dei singoli Stati. Il GUARD Act è il primo passo verso la regolamentazione dei chatbot AI. I provider (OpenAI, Google, Microsoft, Meta e altri) dovranno implementare un sistema di verifica dell’età per impedire l’uso ai minori di 18 anni.

Devono inoltre indicare chiaramente che il chatbot non è umano o una persona reale con competenze di avvocato, medico e altre professioni. Sono infine vietate conversazioni su argomenti non adatti ai minori, come contenuti sessuali, autolesionismo e suicidio. Secondo NetChoice, associazione di aziende che promuove la libertà di espressione su Internet (ci sono quasi tutte le Big Tech), il GUARD Act rappresenta una violazione della privacy e del Primo Emendamento.

Il disegno di legge presentato alla Commissione Commercio, Scienza e Trasporti del Senato prevede invece l’obbligo di un account famiglia per consentire l’accesso ai chatbot solo con il permesso dei genitori. L’iter legislativo è ancora lungo, quindi non è detto che diventeranno leggi (le proposte vengono spesso abbandonate).