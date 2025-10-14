Verifica età e regole per i chatbot AI in California

Il governatore della California ha firmato una serie di leggi che riguardano la protezione dei minori online. Una di esse introduce l’obbligo della verifica dell’età per sistemi operativi e app store. Altre leggi impongono l’implementazione di maggiori filtri per i chatbot AI e la visualizzazione di specifiche etichette sui social media.

Verifica dell’età in California

La verifica dell’età è obbligatoria in Utah, Louisiana, Texas e altri stati. L’obbligo è stato fortemente criticato da Apple e Google, in quanto il controllo deve essere effettuato a livello di app store. La legge Digital Age Assurance Act (AB 1043), firmata dal governatore della California, prevede l’inserimento dell’età o della data di nascita al momento della configurazione iniziale del dispositivo (smartphone, tablet o computer).

L’informazione verrà quindi trasferita agli sviluppatori delle app che dovranno offrire un’esperienza adatta all’età (ad esempio impedire l’accesso ai contenuti vietati ai minori o il download di app inappropriate). L’obbligo entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017. Se il dispositivo è già configurato, Apple e Google devono offrire un modo per inserire l’età entro il 1 luglio 2017. In caso di violazione negligente è prevista una sanzione fino a 2.500 dollari per utente. Aumenta a 7.500 dollari per le violazioni intenzionali.

Questa soluzione è stata sempre la preferita di Meta. Stavolta ha ricevuto anche l’appoggio da Google. A differenza di altre leggi, quella californiana non interferisce con i controlli parentali esistenti e non forza gli utenti a caricare un documento di identità.

La legge non ha ricevuto invece supporto da Apple e dalla Motion Picture Association. Secondo Amazon, Netflix e altre aziende può creare confusione se i genitori e figli usano profili differenti con un singolo account per i servizi di streaming.

Filtri per i chatbot AI

Il governatore della California ha firmato anche la legge sui companion chatbots (SB 243) che impone l’obbligo di implementare maggiori protezioni per i minori a partire dal 1 gennaio 2026. Deve essere indicato chiaramente che la conversazione non avviene con un umano. Le aziende devono inoltre impedire che il chatbot risponda a domande relative a suicidio o autolesionismo.

Un’altra legge (AB 56) firmata dal governatore prevede l’obbligo per i social media di mostrare ai minori di 18 anni specifiche etichette che indicano i rischi per la salute mentale e il benessere. Se il minore trascorre oltre tre ore online, le piattaforme devono mostrare un avviso di pericolo per 30 secondi.