 VPN con poco più di 1 euro al mese: con quest'offerta ora è possibile
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VPN con poco più di 1 euro al mese: con quest'offerta ora è possibile

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese: ecco la promo da attivare oggi per sfruttare il servizio.
VPN con poco più di 1 euro al mese: con quest'offerta ora è possibile
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Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese: ecco la promo da attivare oggi per sfruttare il servizio.
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Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese. L’offerta in questione riguarda il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo, e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di una promo ottima: il servizio permette di sfruttare una VPN completa e di qualità ma con un prezzo ridotto al minimo possibile. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivadoVPN. L’offerta resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

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La VPN giusta da scegliere oggi

Con PrivadoVPN è ora possibile accedere a una VPN senza limiti che garantisce la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet protetto anche quando la connessione utilizzata non è sicura e privata.

In aggiunta, è possibile sfruttare un network di server, sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi e censure legati alla posizione da cui avviene la connessione a Internet. PrivadoVPN è anche un servizio multi-dispositivo: gli utenti, infatti, hanno la possibilità di usare la VPN da 10 dispositivi in simultanea per account.

L’uso della VPN avviene con una politica zero log e, quindi, senza il tracciamento della propria attività e il salvataggio dei dati di utilizzo da parte del servizio. Si tratta di un servizio completo e ricco di funzionalità che può rappresentare la soluzione giusta per tutti gli utenti.

Grazie alla promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra per un totale di 27 mesi. L’offerta in questione include  anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.

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Pubblicato il 6 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
6 giu 2026
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