 Meta non ha impedito l'uso di Facebook e Instagram ai minori
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Meta non ha impedito l'uso di Facebook e Instagram ai minori

La Commissione UE ha stabilito che Meta permette l'accesso a Facebook e Instagram ai minori di 13 anni, senza offrire un sistema di verifica dell'età.
Meta non ha impedito l'uso di Facebook e Instagram ai minori
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La Commissione UE ha stabilito che Meta permette l'accesso a Facebook e Instagram ai minori di 13 anni, senza offrire un sistema di verifica dell'età.
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La Commissione europea ha pubblicato i risultati preliminari dell’indagine avviata quasi due anni fa. Meta non ha impedito l’uso di Facebook e Instagram ai minori di 13 anni, violando quindi il Digital Services Act (DSA). L’azienda di Menlo Park non ha in pratica implementato un sistema efficace per la verifica dell’età.

Meta deve rimediare per evitare una sanzione

L’indagine avviata il 16 maggio 2024 riguarda tre aspetti principali: interfaccia e algoritmi che creano dipendenza, privacy e sicurezza dei minori, tool di verifica dell’età per bloccare l’accesso a contenuti inappropriati. I risultati preliminari sono relativi a quest’ultimo punto. Nonostante i termini e le condizioni dei servizi stabiliscano l’età minima di 13 anni per accedere a Instagram e Facebook, le misure messe in atto da Meta per far rispettare queste restrizioni non sono efficaci.

Al momento della creazione di un account, i minori di 13 anni possono inserire una data di nascita falsa. Non c’è nessun controllo efficace per verificare la correttezza della data di nascita e Meta non utilizza strumenti adatti per identificare e rimuovere tempestivamente gli account.

La funzionalità disponibile per segnalare i minori di 13 anni è difficile da usare, in quanto richiede fino a sette clic solo per accedere al modulo di segnalazione. Anche quando viene segnalato, Meta non risponde e il minore può continuare ad utilizzare il servizio senza alcun tipo di controllo.

La Commissione europea chiede quindi all’azienda di Menlo Park di effettuare una valutazione completa del rischio e introdurre misure efficaci per prevenire, rilevare e rimuovere i minori di età inferiore ai 13 anni da Facebook e Instagram. Meta può seguire le linee guida sulla protezione dei minori pubblicate a luglio 2025. In caso di conferma della violazione può essere imposta una sanzione fino al 6% delle entrate globali annuali.

Un portavoce di Meta ha dichiarato:

Indichiamo chiaramente che Instagram e Facebook sono destinati a persone di età pari o superiore a 13 anni e abbiamo implementato misure per individuare e rimuovere gli account di chiunque abbia meno di tale età. Continuiamo ad investire in tecnologie per individuare e rimuovere gli utenti minorenni e la prossima settimana condivideremo ulteriori dettagli sulle misure che verranno implementate a breve.

Fonte: Commissione europea

Pubblicato il 29 apr 2026

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