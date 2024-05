DSA: Commissione UE apre seconda indagine su Meta

La Commissione europea ha avviato un procedimento formale nei confronti di Meta per la possibile violazione del Digital Services Act (DSA). L’azienda di Menlo Park non avrebbe adottato su Facebook e Instagram le misure necessarie per garantire la salute mentale e fisica dei minori, oltre alla loro privacy. Non è stato inoltre implementato un efficace tool per la verifica dell’età. Si tratta della seconda indagine dopo quella di fine aprile.

Meta rischia pesanti sanzioni

L’apertura del nuovo procedimento è basato sull’analisi del report sulla valutazione dei rischi (inviato da Meta a settembre 2023) e le risposte alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione europea a novembre 2023 e marzo 2024.

La seconda indagine verte su tre aree. Meta avrebbe progettato l’interfaccia e gli algoritmi di Facebook e Instagram per sfruttare le debolezze e l’inesperienza di minori, causando comportamenti di dipendenza e/o rafforzando il cosiddetto effetto “tana del coniglio”.

Secondo la Commissione europea, Meta non avrebbe inoltre adottato misure per impedire l’accesso di minori a contenuti inappropriati. In pratica, l’attuale tool per la verifica dell’età non è efficace (simili accuse sono state mosse anche contro TikTok).

Infine, l’azienda di Menlo Park non avrebbe implementato misure sufficienti per garantire la privacy e la sicurezza dei minori, ad esempio tramite le impostazioni predefinite.

Durante l’indagine verranno raccolte ulteriori informazioni. Non è previsto un termine. In caso di violazione del DSA, Meta rischia una multa fino al 6% delle entrate globali annuali.

Un portavoce di Meta ha dichiarato:

Vogliamo che i giovani vivano esperienze online sicure e adatte all’età. Abbiamo sviluppato più di 50 tool e policy per proteggerli. Questa è una sfida che l’intero settore si trova ad affrontare e non vediamo l’ora di condividere i dettagli del nostro lavoro con la Commissione europea.

Meta utilizzerà una combinazione di autodichiarazione e analisi IA per determinare se l’età è quella inserita al momento della registrazione. Inoltre, gli utenti minorenni che cercano di modificare l’età dovranno superare uno specifico test.