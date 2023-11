DSA: richieste di informazioni a TikTok e YouTube

La Commissione europea ha inviato altre due richieste formali per chiedere il rispetto del Digital Services Act, dopo quelle inviate a X e Meta. Per TikTok si tratta della seconda richiesta, mentre è la prima per YouTube. Le due aziende devono fornire informazioni sulle misure adottate per proteggere i minori.

Valutazione dei rischi e misure di mitigazione

La piena applicazione del Digital Services Act avverrà dal 14 febbraio 2024, ma alcune norme sono già applicabili a VLOP (Very Large Online Platform) e VLOSE (Very Large Online Search Engine) dallo scorso 25 agosto, come quelle relative alla moderazione dei contenuti.

TikTok aveva ricevuto una prima richiesta il 19 ottobre in relazione alla diffusione di fake news e contenuti illegali sulla guerra tra Hamas e Israele. YouTube aveva invece ricevuto solo una lettera da Thierry Breton, commissario per il mercato interno. Non è nota la risposta che doveva essere fornita entro 24 ore.

La Commissione ha ora chiesto alle due aziende di fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per rispettare gli obblighi relativi alla protezione dei minori con particolare riguardo ai rischi per la salute mentale e fisica. Le risposte devono pervenire entro il 30 novembre.

La Commissione deciderà successivamente se aprire o meno un’indagine formale. In caso di informazioni errate, incomplete o fuorvianti, le aziende rischiano sanzioni periodiche. La violazione del Digital Services Act comporta multe fino al 6% delle entrate globali annuali.

Aggiornamento: la stessa richiesta è stata inviata a Meta (la seconda) e Snap, ma in questo caso la risposta deve pervenire entro il 1 dicembre.