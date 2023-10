Digital Services Act: UE avvia la prima indagine su X

La risposta inviata dalla CEO Linda Yaccarino non è stata ritenuta sufficiente. La Commissione europea ha infatti avviato un’indagine formale su X, come previsto dal Digital Services Act. Si tratta del primo procedimento che riguarda uno degli obblighi previsto dalla nuova legge, ovvero l’implementazione di misure per limitare la disinformazione.

Thierry Breton, commissario per il mercato interno, aveva chiesto a Elon Musk di fornire informazioni sulle attività di moderazione e di rimuovere i contenuti falsi sull’attacco terroristico contro Israele. La CEO Linda Yaccarino ha inviato una risposta per spiegare le misure adottate per limitare la disinformazione, specificando che sono stati già rimossi centinaia di account pro-Hamas e migliaia di contenuti.

The #DSA is here to protect both freedom of expression & our democracies — including in times of crisis.

We have sent @X a formal request for information, a first step in our investigation to determine compliance with the DSA.https://t.co/59ZX51aDVG

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 12, 2023