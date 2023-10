Fake news su X: Linda Yaccarino risponde all'UE

Linda Yaccarino ha risposto alla lettera inviata da Thierry Breton, commissario per gli affari interni. La CEO di X ha dichiarato che sono stati già rimossi migliaia di contenuti e centinaia di account legati ad Hamas, evidenziando inoltre le misure adottate per limitare la diffusione delle fake news. Il team di Breton valuterà ora i prossimi passi.

Nella lettera di quattro pagine, Linda Yaccarino scrive che è stato creato un team per gestire la situazione di crisi innescata dall’attacco terroristico di Hamas contro Israele. La CEO di X elenca inoltre le regole del social network che vietano la pubblicazione di contenuti violenti, estremisti e sensibili, incluso foto e video sintetici, ovvero generati dall’intelligenza artificiale.

Everyday we're reminded of our global responsibility to protect the public conversation by ensuring everyone has access to real-time information and safeguarding the platform for all our users. In response to the recent terrorist attack on Israel by Hamas, we've redistributed… https://t.co/VR2rsK0J9K

— Linda Yaccarino (@lindayaX) October 12, 2023