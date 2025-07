Altman: l'AI può svuotare il conto corrente imitando la nostra voce

L’intelligenza artificiale è oggi così avanzata che potrebbe eludere alcune misure di sicurezza delle banche. Questo, in sintesi, è ciò che ha voluto spiegare Sam Altman durante un evento organizzato dalla Federal Reserve degli Stati Uniti.

Sam Altman lancia l’allarme: Le banche sono indifese contro l’AI

Ciò che mi terrorizza è che apparentemente esistono ancora istituti finanziarie che accettano un’impronta vocale come autenticazione per trasferire grandi somme di denaro o fare altro. Basta pronunciare una frase di verifica e loro eseguono , ha spiegato.

Infatti, secondo Sam Altman, l’AI è già in grado di aggirare questo tipo di misura di sicurezza. Più in generale, secondo il capo di OpenAI, l’intelligenza artificiale batte tutti i metodi di autenticazione, ad eccezione delle password. Anche scattare un selfie sarebbe già inefficace. Per questo motivo, Sam Altman sarebbe nervoso, perché teme una crisi di frodi.

Il CEO di OpenAI prevede videochiamate super realistiche

Anche se OpenAI e altre aziende serie hanno lanciato l’allarme e non rilasciano pubblicamente questa tecnologia pericolosa, non significa che altri non lo faranno. La cosa peggiore, è che non è molto difficile da creare. Per la serie: la tecnologia per fregare le banche c’è già, è relativamente semplice da sviluppare, e prima o poi qualcuno la userà davvero.

Inoltre, il problema non riguarda solo le banche. E, secondo il capo di OpenAI, la società dovrà trovare nuovi modi per verificare che non si sia vittime di una truffa. Infatti, se oggi l’intelligenza artificiale permette già di clonare le voci in modo molto realistico, Sam Altman indica che sarà anche possibile effettuare false videochiamate per ingannare le persone. Durante lo stesso intervento, Sam Altman ha anche previsto la scomparsa di alcune professioni, come quella dell’addetto all’assistenza clienti.