Le migliori app AI per modificare le proprie foto

L’impiego dell’intelligenza artificiale offre la possibilità di trasformare ogni immagine in un capolavoro, grazie all’utilizzo di strumenti di editing AI. Piattaforme che, ognuna con funzionalità diverse, possono semplificare e accelerare un processo che altrimenti potrebbe risultare lungo e complesso. Infatti, le funzionalità AI automatizzano rapidamente passaggi come la rimozione di un oggetto, il miglioramento automatico e molte altre funzionalità. Per ottenere risultati rapidi e al contempo professionali, ecco alcuni strumenti basati sull’intelligenza artificiale per modificare le foto.

Google Foto: le novità AI

Google Foto, con le sue funzionalità AI, permette di modificare le foto con un solo click, rendendo gli scatti sempre più unici. Anche se, prima di esplorare le diverse funzionalità disponibili, è importante sottolineare che alcune funzioni di base sono accessibili gratuitamente. Invece, per accedere a funzioni avanzate, è necessario sottoscrivere un abbonamento a Google One. In assenza di tale abbonamento, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Tra le varie funzionalità AI di Google Foto, la più rilevante è senza dubbio il miglioramento automatico, che consente di apportare modifiche automatiche all’immagine selezionata. Questa funzione rappresenta un notevole vantaggio in quanto permette di migliorare la qualità delle immagini in modo rapido ed efficiente, sebbene apporti minimi cambiamenti e molte altre applicazioni offrono funzionalità simili. Nella pratica, una volta selezionata la foto e la funzione, Google Foto aggiunge principalmente miglioramenti alla luminosità, rendendo l’effetto sempre molto naturale. Si tratta di modifiche generali che, seppur veloci e automatiche, rappresentano solo il primo passo per l’editing di una foto. Tuttavia, per alcuni scatti, questa funzione può essere decisiva e migliorare notevolmente la situazione senza la necessità di ulteriori interventi.

Oltre al miglioramento automatico, per visualizzare le funzioni AI, è necessario aprire Google Foto e scegliere la foto da modificare tra quelle presenti o caricarne una nuova. Successivamente, una volta scelta la foto e selezionato la sezioni di modifica si potranno visualizzare tutte le funzioni AI e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Inoltre, sono in arrivo interessanti novità. Infatti, su Google Foto presto, quelle che prima erano funzionalità riservate per dispositivi Pixel, saranno presenti gratuitamente per tutti gli utenti di Google Foto, come il famoso Magic Editor.

Pixlr AI l’editing professionale con l’AI

Pixlr è una piattaforma completa che permette di generare immagini AI, ma anche di procedere scegliendo la sezione editor per migliorare i propri scatti. Infatti, si presenta come una delle alternative gratuite al famoso Photoshop, con la comodità di sfruttare numerose funzioni AI come il riempimento generativo.

Una comodità che consente di manipolare le proprie foto senza la necessità di conoscere nel dettaglio le specifiche tecniche di ogni strumento o funzione utilizzata. Infatti, grazie al riempimento generativo, sarà sufficiente guidare Pixlr secondo le proprie esigenze, inserendo un prompt chiaro e conciso, e si otterrà la modifica desiderata in pochi minuti. In pratica, è necessario accedere a Pixlr e selezionare, tra i diversi strumenti disponibili, Pixlr Express AI Photo Editor, dopodiché caricare la propria foto. Successivamente, grazie a un’interfaccia intuitiva e con descrizioni dettagliate per ogni strumento, è possibile scegliere l’opzione più adatta per il lavoro da svolgere.

Luminar Neo l’intelligenza artificiale per foto perfette

Luminar Neo è tra le applicazioni più famose per la modifica delle foto con l’AI. Questa piattaforma offre una serie di funzioni AI, tra cui il miglioramento dell’immagine, il timbro clone e l’editing di immagini raw. Infatti, si distingue come una delle migliori alternative ad Adobe Lightroom.

Per comprendere meglio le potenzialità di Luminar Neo, è possibile dire che, tra le sue caratteristiche principali, ci sono strumenti potenziati dall’AI come water enhancer AI, che aiuta a regolare e rifinire il colore di qualsiasi corpo d’acqua e twilight enhancer AI, che arricchisce i paesaggi con effetti di illuminazione e colore naturali delle ore blu e dorate utilizzando un singolo cursore. Inoltre, Luminar Neo supporta anche nuove fotocamere, tra cui Sony A9 III, Hasselblad CFV 100C, Leica SL3, OM System OM-1 Mark II e Pentax K-3 Mark III Monochrome.

Le funzioni AI di fotor

Tra le altre app, Fotor è una piattaforma versatile che offre la possibilità di creare immagini uniche attraverso l’inserimento di un prompt o di modificare foto personali con il supporto dell’intelligenza artificiale, accedendo al suo editor di foto AI. Di certo, le funzionalità non mancano e grazie all’AI è possibile semplificare e migliorare il processo di editing delle immagini che spesso risulta lungo e complesso.

Nello specifico, le funzioni offerte da Fotor includono il miglioramento dell’immagine con AI, il Timbro Clone, l’editing di immagini raw, la rimozione dello sfondo, la trasformazione del testo in immagini accattivanti e non solo. Anche in questo, le differenze di utilizzo variano a seconda dell’abbonamento. Infatti, nella forma gratuita, alcuni accessi sono limitati.

Cutout.pro per rimuovere lo sfondo con l’AI

Infine, per una modifica più specifica, come la rimozione dello sfondo, si potrebbe considerare l’utilizzo di Cutout.pro. Lo strumento si distingue per la sua rapidità e facilità d’uso e consente, in base alle esigenze individuali, di utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare una fotografia personale, ad esempio per perfezionare e modificare lo sfondo di una foto per i propri documenti.

Nel dettaglio, è sufficiente caricare l’immagine e attendere che CutOut Pro faccia il resto, il tutto in un lasso di tempo molto breve. Inoltre, con CutOut Pro, è possibile scaricare l’immagine modificata in formato JPEG e PNG.