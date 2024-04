Google Foto, le funzioni AI di editing gratis per tutti

Big G, infatti, ha annunciato che una serie di funzioni di editing avanzate, precedentemente riservate ai dispositivi Pixel e agli abbonati a pagamento, saranno ora disponibili gratuitamente per tutti gli utenti di Google Foto, il popolare servizio di archiviazione e condivisione di immagini.

Tra le funzioni che saranno rese accessibili a tutti, ci sono Magic Editor (con intelligenza artificiale), Magic Eraser per rimuovere elementi indesiderati dalle foto, Photo Unblur per rendere più nitide le immagini sfocate, Portrait Light per modificare la fonte di luce nelle foto dopo lo scatto, e molto altro ancora.

Un cambio di strategia per Google

Storicamente, questi potenti strumenti di editing sono stati un punto di forza dei dispositivi di punta di Google, i telefoni Pixel, e un’attrattiva per l’abbonamento al servizio di cloud storage Google One. Tuttavia, con la crescente diffusione di tool di editing basati sull’intelligenza artificiale sul mercato, il gigante di Mountain View ha deciso di rendere il suo set di funzioni di editing fotografico AI disponibile a un pubblico più ampio, gratuitamente.

Nonostante l’entusiasmo per questo slancio di generosità da parte di Google, ci sono alcune limitazioni da tenere a mente. La distribuzione degli strumenti inizierà solo il 15 maggio e ci vorranno settimane prima che raggiungano tutti gli utenti di Google Foto. Inoltre, per poter utilizzare queste funzioni, i dispositivi devono soddisfare alcuni requisiti hardware specifici.

Su ChromeOS, ad esempio, il dispositivo deve essere un Chromebook Plus con la versione 118+ di ChromeOS o avere almeno 3 GB di RAM. Sui dispositivi mobili, il dispositivo deve eseguire Android 8.0 o versioni successive o iOS 15 o versioni successive.

Magic Editor: la star dell’aggiornamento

La funzione più importante di questo aggiornamento è senza dubbio Magic Editor. Introdotto l’anno scorso con il lancio dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro, questo strumento di editing basato sull’intelligenza artificiale generativa consente di eseguire modifiche fotografiche complesse, come riempire spazi vuoti, riposizionare soggetti e apportare modifiche al primo piano o allo sfondo di una foto. Con Magic Editor, è possibile trasformare un cielo grigio in blu, rimuovere persone dallo sfondo, riposizionare il soggetto principale e molto altro ancora, il tutto in modo automatizzato grazie all’AI.