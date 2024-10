Flux 1.1 Pro: 6 volte più veloce e alta qualità delle immagini

Black Forest Labs ha finalmente rilasciato FLUX 1.1 Pro, un aggiornamento che rende questo generatore di immagini AI incredibilmente potente. Con una velocità di generazione sei volte superiore rispetto alla versione precedente, FLUX 1.1 Pro offre risultati straordinari senza compromettere la creatività.

Le caratteristiche di FLUX 1.1 Pro

FLUX 1.1 Pro si distingue per la sua capacità di generare immagini ad una velocità sorprendente, mantenendo al contempo una qualità visiva eccezionale. Questo modello innovativo non solo produce immagini rapidamente, ma offre anche una migliore aderenza ai tempi e una gamma più ampia di risultati.

Che si tratti di creare risorse di marketing, immagini di prodotti o qualcosa di completamente fuori dagli schemi, FLUX 1.1 Pro è in grado di gestire qualsiasi richiesta. Inoltre, anche gli utenti che utilizzano ancora il modello generatore di immagini AI Flux 1, possono beneficiare di un’esperienza più veloce, con tempi di generazione dimezzati.

Prima di essere integrato nel generatore di immagini AI di Freepik, FLUX 1.1 Pro è stato sottoposto a rigorosi test da parte di Black Forest Labs. Con il nome in codice Blueberry, questo modello ha affrontato e superato brillantemente la sfida dell’Artificial Analysis image, un benchmark di alto livello per la generazione di testo-immagine. FLUX 1.1 Pro ha ottenuto il massimo punteggio ELO, superando ogni altro modello e affermandosi come il campione indiscusso a partire dal 1° ottobre 2024.

Uno strumento progettato per potenziare il flusso di lavoro creativo

FLUX 1.1 Pro si distingue non solo per la sua velocità, ma anche per l’intelligenza con cui la utilizza. La latenza ridotta permette agli utenti di esplorare idee, iterare rapidamente e ottenere risultati eccezionali in meno tempo. Che si lavori da soli o in un grande team creativo, questo strumento è progettato per potenziare il flusso di lavoro e adattarsi alle esigenze di ogni progetto.