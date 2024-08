Come usare Flux.1 per generare immagini fantastiche

Black Forest Lab ha presentato FLUX.1, un nuovo modello di diffusione per la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale. Questo modello si distingue per l’eccezionale velocità, qualità e precisione nel generare immagini.

FLUX.1 è disponibile in tre versioni – Schnell, Dev e Pro – che sfruttano tecniche all’avanguardia come i trasformatori di flusso rettificati (Rectified Flow Transformers) per produrre risultati fotorealistici di alto livello.

Il modello è in grado di generare testo all’interno delle immagini e gestire dettagli complessi come dita di mani e piedi. Inoltre, essendo open source, favorisce il coinvolgimento e i miglioramenti continui da parte della comunità. Sono disponibili vari modi per accedere gratuitamente a FLUX.1 online, ad esempio tramite Google Colab.

Il lancio di FLUX.1 rappresenta una nuova sfida per i player consolidati del settore come MidJourney e stabilisce nuovi standard qualitativi nella generazione di immagini AI, con un potenziale impatto significativo sull’industria dei contenuti creativi digitali.

Cosa sono i trasformatori di flusso rettificati

I Rectified Flow Transformers sono una tecnica innovativa utilizzata nei modelli di diffusione per la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale. In particolare, i trasformatori di flusso rettificati consentono di ottenere immagini di alta qualità e con un incredibile realismo, poiché riescono a preservare meglio i dettagli e le textures durante il processo di diffusione.

Rispetto ai classici trasformatori di flusso (Flow Transformers), i Rectified Flow Transformers applicano una funzione di rettificazione (rectification function) che permette di ridurre il rumore e la sfocatura delle immagini generate. In questo modo si ottengono risultati più nitidi e precisi.

Grazie a questa innovativa tecnica, i modelli di diffusione che impiegano i Rectified Flow Transformers, come FLUX.1, riescono a creare immagini estremamente realistiche e di alta qualità, superando molti dei limiti dei precedenti modelli di diffusione.

Le versioni di FLUX.1

La famiglia Flux.1 è composta da tre modelli AI distinti, ognuno con i propri punti di forza:

Flux 1 Pro : È il più potente del gruppo e offre una qualità di generazione delle immagini di prim’ordine, disponibile tramite API. Anche se non è possibile scaricarlo direttamente, è perfetto per ottenere prestazioni migliori. È anche il modello più veloce.

: È il più potente del gruppo e offre una qualità di generazione delle immagini di prim’ordine, disponibile tramite API. Anche se non è possibile scaricarlo direttamente, è perfetto per ottenere prestazioni migliori. È anche il modello più veloce. Flux 1 Dev : questa versione ha pesi zero, il che significa che gli sviluppatori possono accedervi e sperimentare liberamente, anche se non è destinata all’uso commerciale.

: questa versione ha pesi zero, il che significa che gli sviluppatori possono accedervi e sperimentare liberamente, anche se non è destinata all’uso commerciale. Flux 1 Schnell: il più accessibile dei tre, Flux 1 Schnell è open-source e disponibile su piattaforme come Hugging Face. È ideale per progetti personali e integrazioni con strumenti come Diffusers o Comfy UI.

Nel complesso, FLUX è un potente strumento di generazione di immagini AI. Che si tratti di artisti digitali, content creator o semplici appassionati di nuove tecnologie, offre infinite possibilità di espressione artistica.

Cosa distingue FLUX.1?

FLUX.1 si distingue dagli altri generatori di immagini AI e dai modelli text-to-image per la sua combinazione unica di velocità, qualità e flessibilità. Ecco cosa lo fa brillare:

Veloce come un fulmine : FLUX.1 è incredibilmente veloce e genera contenuti visivi in meno di 2 secondi. Il massimo per i creator che hanno bisogno di risultati rapidi, come quelli che lavorano nella creazione di contenuti video o nello streaming dal vivo.

: FLUX.1 è incredibilmente veloce e genera contenuti visivi in meno di 2 secondi. Il massimo per i creator che hanno bisogno di risultati rapidi, come quelli che lavorano nella creazione di contenuti video o nello streaming dal vivo. Architettura ibrida : La famiglia di modelli FLUX.1 utilizza un’architettura ibrida che combina i punti di forza dei trasformatori e dei modelli di diffusione. Questa combinazione gli consente di offrire una qualità dell’immagine e una velocità di elaborazione superiori, rendendolo uno strumento versatile per tutti i tipi di attività creative.

: La famiglia di modelli FLUX.1 utilizza un’architettura ibrida che combina i punti di forza dei trasformatori e dei modelli di diffusione. Questa combinazione gli consente di offrire una qualità dell’immagine e una velocità di elaborazione superiori, rendendolo uno strumento versatile per tutti i tipi di attività creative. Eccezionale precisione e resa del testo: Una delle caratteristiche principali di FLUX.1 è la sua capacità di rendere accuratamente dettagli come dita e testo all’interno delle immagini. Si tratta di un aspetto che molti modelli esistenti (Stable Diffusion, DALL-E, ecc.) hanno affrontato con difficoltà e che FLUX.1 risolve con le sue tecniche avanzate di trasformazione e diffusione.

Prestazioni e capacità

Nei test di benchmark, FLUX.1 ha dimostrato prestazioni superiori a quelle dei suoi concorrenti. Eccelle nella qualità visiva, nella rapidità di esecuzione e nella versatilità dell’output, supportando molteplici rapporti di aspetto e risoluzioni da 0,1 a 2,0 megapixel. Questa flessibilità lo rende adatto a un’ampia gamma di applicazioni, dagli scopi artistici ai progetti commerciali.

Come accedere a FLUX.1 attraverso le piattaforme online

Una delle caratteristiche principali di FLUX.1 è la sua natura open-source, in particolare le versioni Dev e Schnell, disponibili per il download su piattaforme come Hugging Face. Per testare gratuitamente lo strumento, basta visitare il sito ufficiale, cliccare su Free trial e loggarsi creando un nuovo account o tramite l’account di Google.

Inoltre, numerose piattaforme hanno integrato i modelli di FLUX o offrono servizi di generazione di immagini FLUX.1. Eccone alcune:

1. Replicate

Replicate è una piattaforma di facile utilizzo che consente agli utenti di eseguire modelli di apprendimento automatico nel cloud. FLUX.1 può essere consultato e testato gratuitamente su Replicate.

Sito web: https://replicate.com/black-forest-labs/flux-dev

Input: Richiesta di testo con impostazioni personalizzabili come rapporto d’aspetto, numero di immagini, seme, ecc.

Qualità dell’output: Regolabile fino a 100 per risultati ottimali.

Processo: Inserire il testo richiesto, personalizzare le impostazioni, fare clic su Run e attendere l’immagine generata.

2. Poe

Accedere al sito web di Poe (https://poe.com/) e selezionare i modelli FLUX disponibili (Schnell e Dev).

3. Seaart.ai

Searart.ai è una piattaforma di AI che offre una suite di strumenti per la generazione di immagini basati su vari modelli di diffusione, tra cui FLUX.1 aggiunto di recente. Questa piattaforma consente agli utenti di generare immagini di alta qualità con facilità e a costo zero. Seaart.ai fornisce circa 150 crediti al giorno e ogni attività di generazione di immagini consuma circa un credito, a seconda del rapporto di aspetto. Le operazioni da immagine a immagine possono richiedere un numero di crediti leggermente superiore.

Andare sul sito web di Seaart.ai;

Selezionare l’opzione Swift AI e fare clic su “Flux Text-to-image”;

Inserire la richiesta di testo, selezionare il rapporto di aspetto desiderato, scegliere un seme casuale o personalizzato e avviare il processo di generazione.

Seaart.ai supporta anche la generazione da immagine a immagine con FLUX.1. Selezionare l’opzione AI e fare clic su “Flux Image to Image”.

4. Hugging Face

Hugging Face offre una versione di prova del modello Schnell, che si basa su FLUX.1. La piattaforma offre un modo comodo per testare il modello. La piattaforma offre un modo comodo per testare il modello con impostazioni regolabili.