Amazon presenta Nova Premier, il nuovo modello AI

Amazon ha rilasciato Nova Premier, che – a detta dell’azienda – è il modello AI più potente della sua famiglia Nova. Disponibile nella piattaforma di sviluppo per modelli AI Amazon Bedrock, può elaborare testi, immagini e video (ma non audio) ed eccelle in “compiti complessi.

Nova Premier vanta una lunghezza di contesto di 1 milione di token, il che significa che può analizzare circa 750.000 parole in una sola volta. Tuttavia, secondo i benchmark interni di Amazon, il modello è più debole in alcuni test rispetto ai modelli di punta di aziende rivali come Google. Ad esempio, Premier è dietro a Gemini 2.5 Pro di Google nel test di coding SWE-Bench Verified e ottiene risultati scarsi nei benchmark che misurano le conoscenze di matematica e scienze, come GPQA Diamond e AIME 2025.

D’altro canto, Premier si comporta bene nei test di recupero delle conoscenze e comprensione visiva, come SimpleQA e MMMU. Va detto che Premier non è un modello di ragionamento. A differenza di modelli come o4-mini di OpenAI e R1 di DeepSeek, non può prendersi tempo e risorse di calcolo aggiuntivi per considerare attentamente e verificare le risposte alle domande.

Amazon promuove Premier come il migliore per “insegnare” a modelli più piccoli tramite la distillazione, ovvero trasferendo le sue capacità per un caso d’uso specifico in un pacchetto più veloce ed efficiente.

L’AI al centro della strategia di crescita di Amazon

Amazon sta puntando tutto sull’intelligenza artificiale. Il CEO Andy Jassy ha rivelato che stanno sviluppando più di mille applicazioni basate sull’AI generativa. E i numeri? Impressionanti. I ricavi legati all’intelligenza artificiale stanno letteralmente esplodendo. Si parla di miliardi di dollari. I colossi tech stanno trasformando l’AI in una concreta fonte di guadagno, e Amazon non è di certo da meno.