Amazon presenta i modelli AI Nova tra cui Micro, Lite e Pro

Amazon ha appena annunciato una serie di nuovi modelli AI sotto il marchio “Nova“. Questi sistemi faranno parte della libreria Amazon Bedrock disponibile su AWS.

Amazon svela i modelli AI Nova Micro, Lite e Pro

Il colosso dell’e-commerce non ha perso tempo e ha già reso disponibili tre modelli:

Amazon Nova Micro : un modello di testo ottimizzato per velocità e costi;

: un modello di testo ottimizzato per velocità e costi; Amazon Nova Lite : un modello multimodale a bassissimo costo che può elaborare immagini, video e testo per generare testo;

: un modello multimodale a bassissimo costo che può elaborare immagini, video e testo per generare testo; Amazon Nova Pro: un modello multimodale altamente capace.

Ma le sorprese non finiscono qui. Amazon sta sviluppando anche modelli per la generazione di contenuti: Amazon Nova Canvas per le immagini e Amazon Nova Reel per i video. Quest’ultimo, in particolare, promette di rivoluzionare il mondo della pubblicità, come dimostra la finta pubblicità per una finta marca di pasta creata proprio con Nova Reel.

Lo sguardo di Amazon è già proiettato al 2025, quando punta a rilasciare Amazon Nova Premier, il suo modello multimodale più avanzato che “ragiona” come il modello o1 di OpenAI. Entro la fine dell’anno, inoltre, arriveranno un modello speech-to-speech e un multimodal-to-multimodal nativo.

Una partnership strategica con Anthropic

Ma Amazon non vuole fare tutto da sola. Per costruire il più grande cluster di calcolo AI mai realizzato, si è alleata con Anthropic, in cui ha investito ben 8 miliardi di dollari. Il cluster sfrutterà i chip Trainium 2 di Amazon e sarà a disposizione di Anthropic per costruire e implementare i suoi futuri modelli.

Con questa mossa, Amazon lancia il guanto di sfida a tutti gli altri big del tech, da OpenAI a Google, nella corsa all’intelligenza artificiale. Il suo asso nella manica? L’enorme infrastruttura cloud di AWS, già utilizzata da molte grandi aziende. Persino Apple si è presentata sul palco del re:Invent per elogiare i chip AI personalizzati di Amazon.

Insomma, la partita è aperta e Amazon sembra intenzionata a giocare per vincere…