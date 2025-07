Questa macchinetta Kodak è sia istantanea che stampante: geniale (-33%)

Non perdere l’occasione di creare momenti indimenticabili, grazie a una delle tecnologie più vecchie nel mondo delle fotocamere. Tuttavia, il mezzo con cui la sfrutti è tra i più moderni sul mercato ed è firmato Kodak. Sto parlando della Mini Shot 2 Retro 4Pass fotocamera istantanea che funziona altresì come una stampante fotografica. Con questo kit al completo, non ti resta che metterla alla prova. Prima, però, mettilo in carrello a soli 106,58 euro grazie allo sconto del 33% disponibile su Amazon.

Mini Shot 2 Retro 4Pass Kodak è uno strumento da non sottovalutare. Se nel tempo ha iniziato a pensare di voler acquistare una fotocamera istantanea, opta per un modello come questo qui che amplifica le sue capacità, diventando anche una stampante fotografica pronta all’utilizzo. Ciò significa che non solo hai la possibilità di immortalare i tuoi ricordi con un solo scatto, ma nel caso tu voglia pensarci un po’ di più, puoi selezionare anche i tuoi preferiti direttamente dallo smartphone e mandarli in stampa quando più lo ritieni giusto. Il kit che ti sta suggerendo è completo di tutto poiché include al suo interno non solo la fotocamera, ma anche gli otto fogli inclusi iniziali e due ricariche da ben 60 fogli in totale. In altre parole, non c’è il rischio che tu possa rimanere a secco proprio nel bel mezzo del divertimento.

Le stampe avvengono di un formato 5,3 × 8,6 cm e puoi optare se stampare le foto con il classico bordo che distingue le istantanee oppure seguire lo standard più convenzionale e stampare a tutta pagina. Anche la tecnologia sfruttata non è da sottovalutare poiché l’immagine viene resa viva attraverso un processo di laminazione che rende le stampe impermeabili e a prova di impronte. Ciò significa che anche a distanza di anni, potrai riguardare i momenti più belli che hai vissuto senza che il tempo li abbia scalfiti. Sfrutta la app dedicata e stampa da qualsiasi dispositivo tu voglia potendo personalizzare vari aspetti.

Non c’è tempo da perdere, se vuoi rendere i tuoi scatti materiali, allora hai bisogno della Kodak Mini Shot 2 Retro 4Pass. Mettila in carrello con soli 106,58 euro grazie allo sconto del 33% su Amazon.