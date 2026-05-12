 FlexiSpot lancia il Brand Day: scrivania E7 Pro e sedia C7 fino al 50% di sconto
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FlexiSpot lancia il Brand Day: scrivania E7 Pro e sedia C7 fino al 50% di sconto

Approfitta del Brand Day FlexiSpot di maggio: sconti fino al 50% sulla scrivania regolabile E7 Pro 2026 e sulla sedia ergonomica C7, con buoni limited edition validi su tutto lo store.
FlexiSpot lancia il Brand Day: scrivania E7 Pro e sedia C7 fino al 50% di sconto
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Approfitta del Brand Day FlexiSpot di maggio: sconti fino al 50% sulla scrivania regolabile E7 Pro 2026 e sulla sedia ergonomica C7, con buoni limited edition validi su tutto lo store.
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A maggio tornano le promozioni FlexiSpot dedicate all’ufficio ergonomico, con sconti fino al 50% su due prodotti molto diffusi: la scrivania regolabile E7 Pro 2026 e la sedia ergonomica C7. Le offerte rientrano nel calendario del Brand Day del marchio e si sviluppano in più fasi, tra periodi di sconto diretto e buoni limitati disponibili in orari precisi. Un’occasione interessante per chi sta valutando un upgrade della propria postazione, soprattutto in vista dei mesi più intensi di lavoro o studio.

Le offerte di maggio su E7 Pro e C7

FlexiSpot sedia scrivania

La scrivania regolabile in altezza E7 Pro 2026 rappresenta una delle soluzioni più aggiornate per chi cerca flessibilità durante la giornata lavorativa. Il modello sarà disponibile con uno sconto fino al 50% nel periodo compreso tra il 20 e il 24 maggio.

Parallelamente, anche la sedia ergonomica C7 entra nel calendario promozionale con condizioni simili. In questo caso, la finestra di sconto è più ampia: la C7 sarà infatti in offerta fino al 50% dall’11 al 24 maggio.

Entrambi i prodotti si inseriscono nel segmento dell’arredo ergonomico, sempre più rilevante per chi lavora molte ore al computer, sia in ufficio sia in smart working. La combinazione tra scrivania regolabile e sedia ergonomica permette di costruire una postazione più dinamica e attenta al comfort.

Buoni sconto e Brand Day FlexiSpot

Oltre alle promozioni dirette sui prodotti, FlexiSpot introduce una formula aggiuntiva pensata per aumentare il risparmio. Nelle giornate del 12, 19 e 26 maggio alle ore 9:00, saranno disponibili buoni sconto del 50% validi su tutto il negozio, in quantità limitata.

Si tratta di un’opportunità interessante, soprattutto per chi è pronto ad acquistare in orari precisi e vuole ottenere il massimo vantaggio economico. La disponibilità limitata rende queste finestre particolarmente competitive.

Tutte le offerte e gli aggiornamenti sono consultabili sulla pagina ufficiale del Brand Day:
https://www.flexispot.it/brand-day

Qui gli utenti possono trovare anche eventuali aggiornamenti su disponibilità, condizioni e ulteriori iniziative legate al mese promozionale.

Perché scegliere una postazione ergonomica

Negli ultimi anni, l’attenzione verso l’ergonomia è cresciuta in modo significativo. Scrivanie regolabili come la E7 Pro permettono di alternare posizione seduta e in piedi, contribuendo a ridurre la sedentarietà. Allo stesso modo, sedie come la C7 sono progettate per supportare correttamente la postura durante le ore di lavoro.

Questo tipo di configurazione non riguarda solo il comfort, ma anche la produttività. Una postazione ben progettata può aiutare a mantenere la concentrazione più a lungo e a ridurre l’affaticamento.

Le promozioni di maggio rappresentano quindi un’occasione concreta per valutare un aggiornamento della propria postazione, approfittando di condizioni economiche più favorevoli rispetto al normale.

Guardando ai prossimi mesi, è probabile che il tema dell’ergonomia continui a essere centrale, sia per chi lavora da casa sia per le aziende che investono nel benessere dei dipendenti. Le iniziative come il Brand Day si inseriscono proprio in questo contesto, offrendo un accesso più semplice a soluzioni progettate per migliorare l’esperienza lavorativa quotidiana.

In collaborazione con Flexispot

Pubblicato il 12 mag 2026

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Cesare Brescia
Pubblicato il
12 mag 2026
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