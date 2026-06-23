Le migliori offerte ECOVACS Prime Day Deals su Amazon, MediaWorld e Unieuro

Preparare la casa all’arrivo dell’estate non è mai stato così semplice e conveniente, grazie a una massiccia iniziativa promozionale lanciata da ECOVACS che punta a ridefinire il concetto di pulizia domestica automatizzata. Il celebre brand ha infatti deciso di tagliare i prezzi di listino di alcuni dei suoi dispositivi più iconici, offrendo l’opportunità di fare un vero e proprio salto tecnologico nella gestione quotidiana delle stanze senza alleggerire troppo il portafoglio. In questo articolo metteremo a confronto tre prodotti d’eccellenza che rispondono a esigenze specifiche e complementari: l’equilibrato robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT T90 PRO OMNI Black, il fuoriclasse assoluto della categoria DEEBOT X12 OMNI e lo specialista delle superfici verticali WINBOT W3 OMNI. Ciascuno di questi modelli è pronto a fare il suo ingresso nelle vostre case a condizioni economiche irripetibili, con sconti già attivi e visibili sia su Amazon sia nei negozi e sul sito di MediaWorld.

DEEBOT T90 PRO OMNI

Il viaggio all’interno di queste offerte comincia con il DEEBOT T90 PRO OMNI Black, una soluzione che unisce una notevole potenza d’aspirazione a un design elegante e funzionale. Questo modello si fa apprezzare per la sua capacità di navigare con millimetrica precisione all’interno delle stanze, mappando gli ambienti ed evitando gli ostacoli in modo intelligente anche quando la luce in casa è scarsa. Per il lavaggio dei pavimenti si affida a un collaudato sistema a moci rotanti che esercitano una pressione costante sulla superficie, eliminando le macchie più ostinate. Il vero valore aggiunto è la stazione OMNI che svuota automaticamente la polvere e gestisce i flussi d’acqua, riducendo al minimo la manutenzione da parte dell’utente. La sua finestra promozionale si attiverà dal 23 al 30 giugno, permettendo di acquistarlo a 599 euro anziché 799 euro, con un risparmio immediato di 200 euro verificabile sia su Amazon sia nei listini di MediaWorld e Unieuro.

DEEBOT X12 OMNICYCLONE

Per chi non scende a compromessi e cerca il massimo della tecnologia disponibile sul mercato, il DEEBOT X12 OMNICYCLONE rappresenta la scelta definitiva. Questo robot lavapavimenti premium spinge le prestazioni al limite grazie a un’aspirazione eccezionale e al sistema PureCyclone, che non solo svuota il robot ma lava i panni ad alta temperatura e li asciuga con aria calda per eliminare qualsiasi odore o batterio. La spazzola principale adotta una struttura anti-groviglio ideale per chi ha animali in casa, mentre il profilo TruEdge assicura una pulizia impeccabile lungo i battiscopa e negli angoli. La promozione per questo top di gamma è valida dal 16 al 26 giugno e prevede un taglio di prezzo imponente: il DEEBOT X12 OMNICYCLONE scende da 1.399 euro a soli 999 euro, garantendo uno sconto reale di 400 euro sia su Amazon sia nei canali di vendita MediaWorld.

WINBOT W3 OMNI

A completare la selezione interviene il WINBOT W3 OMNI, il dispositivo cordless nato per azzerare la fatica di pulire finestre, specchi e grandi pareti vetrate della casa. Il punto di forza di questo assistente verticale risiede nella sua stazione multifunzione portatile, che assicura il robot durante il movimento e ottimizza l’erogazione del liquido detergente attraverso ugelli ad alta pressione per una copertura omogenea e senza aloni. La navigazione intelligente calcola il percorso perfetto sulla superficie vitrea, spingendosi fino ai bordi più difficili da raggiungere manualmente. Anche per il WINBOT W3 OMNI la finestra di sconto è fissata dal 16 al 26 giugno, giorni in cui il prezzo scende da 699 euro a 599 euro, con una riduzione di 100 euro attiva contemporaneamente sui cataloghi digitali di Amazon e negli store MediaWorld.

Tutte queste opportunità fanno parte della più ampia cornice degli ECOVACS Prime Day Deals, l’evento promozionale anticipato che permette di fare acquisti intelligenti prima del caotico periodo dei saldi estivi generalizzati. Approfittare adesso di queste finestre temporali mirate significa assicurarsi i migliori alleati per la pulizia domestica a prezzi d’occasione, evitando il rischio di esaurimento scorte o ritardi nelle spedizioni.

In collaborazione con ECOVACS