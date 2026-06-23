3 ventilatori in forte sconto al Prime Day per salvarti dal caldo

Proprio nei giorni in cui la morsa del caldo attanaglia tutto il Paese, senza concedere una tregua, va in scena il Prime Day su Amazon. E questa è una buona notizia: è l’occasione giusta per scegliere un ventilatore che possa darti sollievo. Qui è dove te ne segnaliamo 3 che in questo momento sono proposti in forte sconto.
Prime Day 2026: i migliori ventilatori in offerta
Il primo è ARDES Penny 40P, un modello a piantana, potente e silenzioso, oscillante e regolabile in altezza. Lo trovi in offerta a -23%. Può essere impostato su 3 diverse velocità a seconda delle esigenze e degli ambienti.
ARDES Penny 40P AR5AM40P – Ventilatore a Piantana, Potente, Silenzioso, Oscillante con Altezza e Inclinazione Regolabile Ventilatore a Stelo Ardes 3 Velocità, 3 Pale, Nero/Turchese, 40 cm
26,99€34,90€-22,66%
C’è poi Midea FZ10-17JR, in promozione a -17%, un ventilatore a torre con un design che lo rende facile da trasportare. HA un display LED, diverse modalità di funzionamento e un timer per lo spegnimento automatico. È ideale per la casa e per l’ufficio.
Midea FZ10-17JR Ventilatore a Torre Silenzioso con Telecomando, Ventilatore da Terra Portatile 45W, 90° Oscillazione, Display LED, 3 Velocità e 3 Modalità, Timer 7H, per Casa e Ufficio, 36″, Nero
53,90€64,90€-16,95%
Infine, LEVOIT LPF-R432-WEU è di nuovo a piantana, ha in dotazione il telecomando per controllarlo a distanza e, se abbassato, può essere posizionato anche su un tavolo. L’e-commerce lo sta proponendo con uno sconto del 24% rispetto al listino ufficiale.
Levoit Ventilatore a Piantana 20dB, Ventilatore Silenzioso per Camera da Letto, Ventilatori da Tavolo 2 in 1 Fino a 30m, Oscillazione 90°+120° con Telecomando, 12 Velocità, 4 Modalità, Timer 12 Ore
99,25€129,99€-23,65%
Tutto ciò che ti serve per partecipare al Prime Day è l’abbonamento Prime. Per fortuna, Amazon permette di attivare la prova gratuita e beneficiare per 30 giorni di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.