3 ventilatori in forte sconto al Prime Day per salvarti dal caldo

Proprio nei giorni in cui la morsa del caldo attanaglia tutto il Paese, senza concedere una tregua, va in scena il Prime Day su Amazon. E questa è una buona notizia: è l’occasione giusta per scegliere un ventilatore che possa darti sollievo. Qui è dove te ne segnaliamo 3 che in questo momento sono proposti in forte sconto.

Prime Day 2026: i migliori ventilatori in offerta

Il primo è ARDES Penny 40P, un modello a piantana, potente e silenzioso, oscillante e regolabile in altezza. Lo trovi in offerta a -23%. Può essere impostato su 3 diverse velocità a seconda delle esigenze e degli ambienti.

C’è poi Midea FZ10-17JR, in promozione a -17%, un ventilatore a torre con un design che lo rende facile da trasportare. HA un display LED, diverse modalità di funzionamento e un timer per lo spegnimento automatico. È ideale per la casa e per l’ufficio.

Infine, LEVOIT LPF-R432-WEU è di nuovo a piantana, ha in dotazione il telecomando per controllarlo a distanza e, se abbassato, può essere posizionato anche su un tavolo. L’e-commerce lo sta proponendo con uno sconto del 24% rispetto al listino ufficiale.

Tutto ciò che ti serve per partecipare al Prime Day è l’abbonamento Prime. Per fortuna, Amazon permette di attivare la prova gratuita e beneficiare per 30 giorni di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.