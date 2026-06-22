Prime Day 2026: tutti gli Amazon Echo in offerta

È ufficialmente iniziato il Prime Day (sfoglia la sezione) e anche a questo giro ci sono offerte molto interessanti sui dispositivi della gamma Amazon Echo. Di seguito ti segnaliamo le promozioni più vantaggiose, ricordarti che ora supportano l’assistente Alexa+ che da un paio di mesi è accessibile anche in Italia, gratis con Accesso Anticipato.
Gli Echo in forte sconto al Prime Day
Partiamo dal più piccolo degli smart display, l’ultima generazione di Echo Show 5. L’e-commerce lo sta proponendo a metà prezzo rispetto al listino.
Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Azzurro, con Accesso Anticipato ad Alexa+
54,99€109,99€-50%
Chi preferisce uno schermo un po’ più grande può puntare su Echo Show 8. In questo caso è attivo lo sconto del 35% per un risparmio notevole.
Amazon Echo Show 8 (ultimo modello) – Schermo HD da 8,7″ con colori vibranti, audio spaziale, Grafite, con Accesso Anticipato ad Alexa+
129,99€199,99€-35%
Alziamo ancora l’asticella con Echo Show 11, che per il Prime Day è in promozione a -35%. È ideale anche per la riproduzione dei contenuti multimediali.
Amazon Echo Show 11 (ultimo modello) – Schermo Full HD da 11″ con colori vibranti, area di visione più ampia, audio spaziale, Grafite, con Accesso Anticipato ad Alexa+
154,99€239,99€-35,42%
Passiamo poi a Echo Show 15 che aumenta di nuovo la diagonale ed è in offerta a -21%. Lo si può anche appendere a parte.
Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello) | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa, Fire TV integrata e telecomando vocale Alexa, con Accesso Anticipato ad Alexa+
259,99€329,99€-21,21%
Infine, c’è Echo Show 21 per i più esigenti. Amazon lo sta vendendo con uno sconto del 14%.
Amazon Echo Show 21 (Ultimo modello) | Fantastico schermo intelligente HD da 21” con Fire TV integrata, con Alexa, audio potente e dinamico e streaming HD immersivo, con Accesso Anticipato ad Alexa+
379,99€439,99€-13,64%
Echo Hub è invece principalmente uno schermo intelligente per la smart home. Lo trovi a metà prezzo per il Prime Day.
Spazio anche alle offerte sugli altoparlanti con Alexa e Alexa+: c’è innanzitutto Echo Dot che è proposto addirittura in offerta a -54% rispetto al listino ufficiale, per un grande risparmio.
Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico | Blu notte, con Accesso Anticipato ad Alexa+
29,99€64,99€-53,85%
Passiamo poi a Echo Spot che include un piccolo schermo con la sveglia intelligente: oggi può essere tuo in promozione a -47% per l’evento di Amazon.
Qualità audio senza compromessi con Echo Dot Max, che l’e-commerce sta vendendo a -41% e che farà di certo gola a molti.
Amazon Echo Dot Max (ultimo modello) – Altoparlante Alexa con audio avvolgente, Hub Casa Intelligente integrato, Ametista, con Accesso Anticipato ad Alexa+
64,99€109,99€-40,91%
Concludiamo la carrellata con Echo Studio: in offerta a -21% è un affare da cogliere al volo per tutti gli audiofili.
Amazon Echo Studio (ultimo modello), design compatto, audio 3D immersivo e Dolby Atmos, (grafite), con Accesso Anticipato ad Alexa+
189,99€239,99€-20,83%
Per partecipare al Prime Day è sufficiente l’abbonamento Prime. Non ce l’hai ancora? Puoi attivare i 30 giorni di prova senza spese, approfittare delle offerte in corso e di tutti gli altri vantaggi inclusi nella sottoscrizione.