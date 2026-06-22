Prime Day 2026: tutti gli Amazon Echo in offerta

È ufficialmente iniziato il Prime Day (sfoglia la sezione) e anche a questo giro ci sono offerte molto interessanti sui dispositivi della gamma Amazon Echo. Di seguito ti segnaliamo le promozioni più vantaggiose, ricordarti che ora supportano l’assistente Alexa+ che da un paio di mesi è accessibile anche in Italia, gratis con Accesso Anticipato.

Gli Echo in forte sconto al Prime Day

Partiamo dal più piccolo degli smart display, l’ultima generazione di Echo Show 5. L’e-commerce lo sta proponendo a metà prezzo rispetto al listino.

Chi preferisce uno schermo un po’ più grande può puntare su Echo Show 8. In questo caso è attivo lo sconto del 35% per un risparmio notevole.

Alziamo ancora l’asticella con Echo Show 11, che per il Prime Day è in promozione a -35%. È ideale anche per la riproduzione dei contenuti multimediali.

Passiamo poi a Echo Show 15 che aumenta di nuovo la diagonale ed è in offerta a -21%. Lo si può anche appendere a parte.

Infine, c’è Echo Show 21 per i più esigenti. Amazon lo sta vendendo con uno sconto del 14%.

Echo Hub è invece principalmente uno schermo intelligente per la smart home. Lo trovi a metà prezzo per il Prime Day.

Spazio anche alle offerte sugli altoparlanti con Alexa e Alexa+: c’è innanzitutto Echo Dot che è proposto addirittura in offerta a -54% rispetto al listino ufficiale, per un grande risparmio.

Passiamo poi a Echo Spot che include un piccolo schermo con la sveglia intelligente: oggi può essere tuo in promozione a -47% per l’evento di Amazon.

Qualità audio senza compromessi con Echo Dot Max, che l’e-commerce sta vendendo a -41% e che farà di certo gola a molti.

Concludiamo la carrellata con Echo Studio: in offerta a -21% è un affare da cogliere al volo per tutti gli audiofili.

Per partecipare al Prime Day è sufficiente l’abbonamento Prime. Non ce l’hai ancora? Puoi attivare i 30 giorni di prova senza spese, approfittare delle offerte in corso e di tutti gli altri vantaggi inclusi nella sottoscrizione.