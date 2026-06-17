Google Home Speaker ufficiale: Gemini, Wi-Fi 6 e un audio potente

Le voci di corridoio hanno trovato conferma: Google Home Speaker è ufficiale. Il nuovo altoparlante smart di bigG si presenta rinnovato nel design e nel comparto sonoro rispetto ai precedenti Nest Audio e Nest Mini, ma i cambiamenti non finiscono qui. C’è ovviamente il pieno supporto a Gemini (e alla sua incarnazione in Home) con tecnologia Voice Match per riconoscere chi lo utilizza. I più attenti ricorderanno che era stato mostrato in anteprima dal gruppo di Mountain View già nell’ottobre scorso.

Gemini è il cuore pulsante di Google Home Speaker

Le dimensioni sono 107 millimetri di diametro per 86,6 millimetri di altezza, il peso si attesta a 396 grammi incluso il cavo. L’alimentazione avviene attraverso una porta USB-C da 30 W. Integra un processore quad core A55 da 2,0 GHz, 1 GB di RAM LPDDR4, 4 GB di memoria interna eMMC, tre microfoni e uno switch per disattivarli. La superficie è sensibile al tocco, distinguendo l’area toccata per attivare diverse azioni, ad esempio la regolazione del volume.

La connettività è affidata ai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, con supporto alle tecnologie Thread 1.3 e Matter per la smart home. Per quanto riguarda la gestione, ci sono le app su Android e iOS. Sul fronte audio, ha in dotazione driver larghi il doppio e bassi 2,5 volte più potenti rispetto a Nest Mini, per un sonoro a 360 gradi.

Il nuovo Google Home Speaker è subito disponibile per l’acquisto in preordine al prezzo di 119,99 euro nelle colorazioni Grigio creta e Grigio verde (Jade e Berry sono esclusive USA). La vendita vera e propria inizierà il 25 giugno. Comprandolo entro il 30 settembre si ottengono sei mesi di accesso al servizio Google Home Premium (ex Nest Aware) attraverso cui sbloccare le caratteristiche più avanzate di Gemini. È possibile associarne due al Google TV Streamer per creare un sistema home theater sincronizzato.

Un guanto di sfida lanciato agli Echo con Alexa+

L’interazione vocale con linguaggio naturale e le funzionalità avanzate abilitate dall’AI pongono il nuovo altoparlante in concorrenza diretta con gli Echo di Amazon e con l’assistente Alexa+, arrivata in Italia ormai un paio di mesi fa.