 Caffè Borbone in svendita su eBay: le migliori cialde e capsule
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Caffè Borbone in svendita su eBay: le migliori cialde e capsule

Caffè Borbone è in svendita totale su eBay: scopri le migliori cialde e capsule disponibili al miglior prezzo di sempre solo per oggi.
Caffè Borbone in svendita su eBay: le migliori cialde e capsule
Tecnologia Casa e Domotica
Caffè Borbone è in svendita totale su eBay: scopri le migliori cialde e capsule disponibili al miglior prezzo di sempre solo per oggi.
Caffè Borbone
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Caffè Borbone è una sicurezza quando si parla di espresso. Oggi tantissimi suoi prodotti sono in svendita totale su eBay. Scopri le migliori cialde e capsule disponibili al miglior prezzo di sempre. Ordinandole adesso hai la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare in tre rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

Scegli Capsule e Cialde Borbone!

Macchina da caffè DIDIESSE Frog Revolution Base per Caffè Borbone + OMAGGIO a soli 119,99 euro!

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 74 euro!

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400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA

74,0089,30€-17%
Vedi l’offerta

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 77 euro!

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400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA

77,0094,62€-19%
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300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso a soli 46,75 euro!

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300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

46,7560,17€-22%
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300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu a soli 51,75 euro!

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300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu gratis

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu gratis

51,7568,32€-24%
Vedi l’offerta

150 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato a soli 31 euro!

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150 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato gratis

150 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato gratis

31,0039,02€-21%
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60 Capsule Caffè Borbone Ginseng Orzo Te Cortado Compatibili Nespresso scelta a soli 17,30 euro!

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60 Capsule Caffè Borbone Ginseng Orzo Te Cortado Compatibili Nespresso scelta *

60 Capsule Caffè Borbone Ginseng Orzo Te Cortado Compatibili Nespresso scelta *

17,3024,32€-29%
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60 Capsule Caffè Borbone Ginseng Orzo The Cortado Compatibili Nespresso scelta a soli 17,30 euro!

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Pubblicato il 31 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
31 lug 2026
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