Apple sfida Echo Show e Nest Hub con lo smart display di Siri AI

Apple è quasi pronta a lanciare diversi dispositivi per la smart home, tutti basati sulla tecnologia di Siri AI. La fonte dell’indiscrezione? Il solito Mark Gurman di Bloomberg. Tra le new entry del catalogo ci sarebbero anche uno hub (in due versioni, ci torneremo più avanti), un set-top box da collegare al televisore e la versione rinnovata di HomePod mini. Il concept nell’immagine di apertura è generato con l’intelligenza artificiale, sulla base delle informazioni emerse

Come sarà lo smart display Apple con Siri AI

Il debutto dovrebbe già avvenire entro l’autunno per almeno due dei tre prodotti, il lettore multimediale per la TV (nome in codice J265, 199 dollari) e lo smart speaker (B525, 129 dollari), mentre il terzo potrebbe arrivare tra ottobre e l’inizio del 2027. Ricordiamo che, proprio ieri, il gruppo di Cupertino ha ufficializzato l’arrivo del programma Upgrade che consente di ottenere iPhone, iPad, Apple Watch e Mac con la formula del leasing. Non è da escludere che la stessa iniziativa possa essere estesa anche agli apparecchi per la casa.

Per quanto riguarda in particolare lo hub, è descritto come qualcosa di simile agli Echo Show di Amazon e al Nest Hub di Google. Si tratterebbe dunque a tutti gli effetti di uno smart display con in dotazione uno schermo quadrato da 7 pollici, basato su un sistema operativo completamente nuovo derivato da tvOS (homeOS?) e su un’interfaccia personalizzabile che richiama gli elementi di iOS e watchOS, popolata da icone, widget e applicazioni.

Non mancherà il supporto alle videochiamate FaceTime (dunque ci sarà una fotocamera), alla videosorveglianza della casa e al controllo delle apparecchiature nell’abitazione (altoparlanti, serrature e così via). Potrà essere utilizzato come una sorta di interfono per comunicare con chi si trova nelle altre stanze, come una cornice digitale, per la visualizzazione degli appunti sul calendario e per ascoltare musica.

Con riconoscimento facciale, due versioni

Ci sarà il riconoscimento facciale per identificare l’utente e valutarne la distanza, adattando così in modo dinamico e in tempo reale gli elementi dell’interfaccia. Ogni impostazione potrà essere gestita anche attraverso un’applicazione per iPhone e al centro dell’esperienza, come già scritto, ci sarà l’intelligenza artificiale di Siri AI.

Lo smart display di Apple dovrebbe arrivare in due versioni, al momento identificate internamente con i nomi in codice J490 e J491. Il primo è descritto con un design simile a quello di un HomePod mini tagliato a metà , l’altro invece come progettato per essere appeso a parete tramite un sistema magnetico.

Più avanti anche un robot e una telecamera

Guardando ancora più avanti, la mela morsicata punta a lanciare altri due prodotti per la casa. Uno è una versione robotica dello hub con display da 9 pollici e braccio meccanico che gli consente di muoversi e interagire con gli utenti. L’altro, nome in codice J450, è invece una telecamera di sicurezza per la videosorveglianza.