Telecamera WiFi da interno Tapo C110 a soli 20€ su Amazon

Mettere in sicurezza tutta la casa è facile ed economico adesso grazie a questa offerta disponibile solo su Amazon. Protagonista di questa promozione a vendita rapida è la Telecamera WiFi da interno Tapo C110, un gioiellino smart in grado di regalarti tranquillità e controllo in ogni stanza della tua casa o del tuo ufficio. Oggi la acquisti a soli 19,99 euro, anziché 29,99 euro. Però devi sbrigarti perché potrebbe terminare da un momento all’altro.

Dotata di tecnologie avanzate, questa telecamera da interno è completa e in grado di offrire tutto quello che cerchi. Infatti, grazie alla visione notturna ottieni immagini nitide e ben visibili fino a 8 metri di distanza anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, essendo dotata di audio bidirezionale potrai anche comunicare in diretta con chi si trova nella stanza da remoto, senza alcun limite, che sia un familiare o il tuo amico a 4 zampe.

Le notifiche in tempo reale ti avvisano nel caso stia succedendo qualcosa quando ti trovi fuori. Il sensore di movimento riconosce un’intrusione e ti avvisa immediatamente. Le riprese sono ricche di dettagli grazie alla risoluzione 3MP (2304 x1296). Potrai vedere chiaramente cosa succede in ogni momento e ovunque ti trovi attraverso l’app Tapo disponibile per tutti i dispositivi. Cosa stai aspettando?

Questa Telecamera WiFi da interno è davvero interessante sia per l’ottimo prezzo che per le funzionalità e le caratteristiche offerte. Allora acquista ora la Tapo C110 a soli 19,99 euro, anziché 29,99 euro su Amazon.