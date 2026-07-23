HONOR cambia logo, oltre gli smartphone con la nuova identità

Quello visibile nell’immagine di copertina e più avanti è il nuovo logo di HONOR. Il brand inaugura un nuovo capitolo della propria evoluzione globale , come si legge nel comunicato giunto in redazione, facendo leva su una nuova identità per segnare il passaggio da produttore di smartphone ad azienda leader nell’ecosistema dei dispositivi AI .

Un nuovo logo e una nuova identità per HONOR

Tradotto: presto vedremo arrivare nel catalogo del marchio nuovi prodotti, non più solo telefoni, tablet, laptop e indossabili. Possiamo immaginare che arriveranno articoli per la smart home, nei quali l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo determinante.

Il nuovo motto è Dare to be che, come molti slogan in inglese, una volta tradotto non rende altrettanto bene ( Osa essere ?). È stato scelto per segnare un cambiamento definito come inevitabile e arrivato in modo naturale, dopo continui progressi sul piano tecnologico, commerciale e industriale .

Il dispositivo già annunciato e che meglio incarna questo concetto è Robot Phone, avvistato di recente in alcuni eventi legati al mondo del cinema e in arrivo sul mercato nel terzo trimestre del 2026.

Questo rinnovamento del brand rappresenta un’evoluzione completa che coinvolge tecnologia, industria, ecosistema e identità stessa del marchio. Non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: HONOR non è più definita, ma definisce; non segue più il vento, ma diventa il vento; non è più soltanto una compagna di viaggio, ma un motore del cambiamento.

Vale la pena citare il passaggio del comunicato che fa riferimento all’andamento nel mercato mobile. Il settore, considerando il quadro generale, ha fatto registrare un forte calo delle spedizioni nell’ultimo periodo, spingendo anche al ritiro di alcuni brand importanti.