 HONOR cambia logo, oltre gli smartphone con la nuova identità
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HONOR cambia logo, oltre gli smartphone con la nuova identità

Il nuovo logo di HONOR accompagna una trasformazione importante: il brand prepara nuovi dispositivi AI andando oltre gli smartphone.
HONOR cambia logo, oltre gli smartphone con la nuova identità
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Il nuovo logo di HONOR accompagna una trasformazione importante: il brand prepara nuovi dispositivi AI andando oltre gli smartphone.
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Quello visibile nell’immagine di copertina e più avanti è il nuovo logo di HONOR. Il brand inaugura un nuovo capitolo della propria evoluzione globale, come si legge nel comunicato giunto in redazione, facendo leva su una nuova identità per segnare il passaggio da produttore di smartphone ad azienda leader nell’ecosistema dei dispositivi AI.

Un nuovo logo e una nuova identità per HONOR

Tradotto: presto vedremo arrivare nel catalogo del marchio nuovi prodotti, non più solo telefoni, tablet, laptop e indossabili. Possiamo immaginare che arriveranno articoli per la smart home, nei quali l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo determinante.

Il nuovo logo di HONOR

Il nuovo motto è Dare to be che, come molti slogan in inglese, una volta tradotto non rende altrettanto bene (Osa essere?). È stato scelto per segnare un cambiamento definito come inevitabile e arrivato in modo naturale, dopo continui progressi sul piano tecnologico, commerciale e industriale.

Il dispositivo già annunciato e che meglio incarna questo concetto è Robot Phone, avvistato di recente in alcuni eventi legati al mondo del cinema e in arrivo sul mercato nel terzo trimestre del 2026.

Questo rinnovamento del brand rappresenta un’evoluzione completa che coinvolge tecnologia, industria, ecosistema e identità stessa del marchio. Non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: HONOR non è più definita, ma definisce; non segue più il vento, ma diventa il vento; non è più soltanto una compagna di viaggio, ma un motore del cambiamento.

Il modulo fotografico di HONOR Robot Phone

Vale la pena citare il passaggio del comunicato che fa riferimento all’andamento nel mercato mobile. Il settore, considerando il quadro generale, ha fatto registrare un forte calo delle spedizioni nell’ultimo periodo, spingendo anche al ritiro di alcuni brand importanti.

[…] nel primo trimestre del 2026, HONOR ha registrato una crescita in controtendenza del 25%, diventando l’unico brand cinese a segnare un andamento positivo. I ricavi generati dai mercati internazionali hanno rappresentato oltre la metà del totale.

Pubblicato il 23 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
23 lug 2026
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