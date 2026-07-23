XIAOMI 17: potenza Snapdragon, sensori Leica e tanta autonomia

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XIAOMI 17: top di gamma che non sfigura tra i grandi

Lo XIAOMI 17 ricorda molto l’iPhone 17 Pro e nonostante cerchi di confrontarsi con un gigante non sfigura per niente. Ha un peso di soli 191 grammi con uno spessore di 8,06 mm e la resistenza per l’acqua e la polvere con certificazione di grado IP68. Spettacolare display CrystalRes OLED da 6,3 pollici con refresh rate dinamico che arriva fino a 120 Hz e luminosità eccellente garantita fino a 3500 nit.

A bordo troviamo il potentissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 sostenuto da ben 12 GB di RAM e da una memoria interna in questo caso di 512 GB, praticamente inesauribile. Non manca poi una spaventosa batteria da 6.330 mAh in grado di arrivare fino a sera con ancora quasi la metà dell’autonomia e con una ricarica velocissima da 100 W via cavo e da 50 W in modalità wireless. Lo scomparto fotografico possiede sensori Leica di altissima qualità. Sul retro troviamo un Light Fusion 900, teleobiettivo e grandangolare da 50 MP. E poi la fotocamera per i selfie che è sempre da 50 MP.

Se la casa cinese abbia voluto scopiazzare o meno il marchio Apple siamo comunque di fronte a uno smartphone di elevata caratura che reggere il confronto con i migliori sul mercato senza dover spendere un occhio della testa. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo XIAOMI 17 a 970 circa, anziché 1099,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.