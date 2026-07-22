 Prenota i nuovi Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Watch9 al minimo
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Prenota i nuovi Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Watch9 al minimo

Annunciati insieme ai nuovi smartphone pieghevoli, anche Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Watch9 sono già arrivati in preordine su Amazon.
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Annunciati insieme ai nuovi smartphone pieghevoli, anche Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Watch9 sono già arrivati in preordine su Amazon.
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Novità per il catalogo smartwatch di Samsung: insieme agli smartphone pieghevoli di ultima generazione (Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8), il marchio ha presentato anche Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Sono destinati a target diversi, con il primo che punta agli sportivi, il secondo invece a tutti gli altri che cercano un orologio hi-tech da mettere al polso. Per tutte le informazioni su specifiche e funzionalità integrate rimandiamo all’articolo dedicato.

I nuovi smartwatch Samsung su Amazon

Entrambi si basano sul sistema operativo Wear OS di Google arricchito da un’interfaccia personalizzata, oltre che sul processore Qualcomm SW6100 di Qualcomm. Galaxy Watch Ultra2 è proposto a 749 euro nell’unica versione da 47 mm. Ha un display con vetro zaffiro da 1,52 pollici, 64 GB di memoria interna e batteria da 800 mAh. Ecco il design.

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Galaxy Watch 9 invece è in vendita da 409 euro nell’edizione da 40 mm (c’è anche quella da 44 mm). Integra uno schermo rotondo un po’ più piccolo da 1,47 pollici, 32 GB di storage e una batteria con capacità fino a 445 mAh.

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch9

Occhio ai coupon sconto già disponibili: l’e-commerce ne sta proponendo uno che porta Galaxy Watch Ultra 2 a -50 euro. Le spedizioni sono gestite da Amazon con prenotazione al prezzo minimo garantito (ogni eventuale promozione prima del day one sarà applicata in automatico) e consegna gratuita a domicilio il 3 agosto, il giorno del lancio ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 lug 2026
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