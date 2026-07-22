Prenota i nuovi Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Watch9 al minimo

Novità per il catalogo smartwatch di Samsung: insieme agli smartphone pieghevoli di ultima generazione (Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8), il marchio ha presentato anche Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Sono destinati a target diversi, con il primo che punta agli sportivi, il secondo invece a tutti gli altri che cercano un orologio hi-tech da mettere al polso. Per tutte le informazioni su specifiche e funzionalità integrate rimandiamo all’articolo dedicato.

I nuovi smartwatch Samsung su Amazon

Entrambi si basano sul sistema operativo Wear OS di Google arricchito da un’interfaccia personalizzata, oltre che sul processore Qualcomm SW6100 di Qualcomm. Galaxy Watch Ultra2 è proposto a 749 euro nell’unica versione da 47 mm. Ha un display con vetro zaffiro da 1,52 pollici, 64 GB di memoria interna e batteria da 800 mAh. Ecco il design.

Galaxy Watch 9 invece è in vendita da 409 euro nell’edizione da 40 mm (c’è anche quella da 44 mm). Integra uno schermo rotondo un po’ più piccolo da 1,47 pollici, 32 GB di storage e una batteria con capacità fino a 445 mAh.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch9

Occhio ai coupon sconto già disponibili: l’e-commerce ne sta proponendo uno che porta Galaxy Watch Ultra 2 a -50 euro. Le spedizioni sono gestite da Amazon con prenotazione al prezzo minimo garantito (ogni eventuale promozione prima del day one sarà applicata in automatico) e consegna gratuita a domicilio il 3 agosto, il giorno del lancio ufficiale.