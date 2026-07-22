 Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 ufficiali: caratteristiche e prezzi
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Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Annuncio ufficiale per i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung: tutto quello che c'è da sapere su Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 e Z Flip8.
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 ufficiali: caratteristiche e prezzi
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Annuncio ufficiale per i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung: tutto quello che c'è da sapere su Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 e Z Flip8.
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Tre dispositivi, tre design diversi, ognuno dei quali ottimizzato per un’esperienza: Galaxy Z Fold8 Ultra punta a diventare un alleato nella produttività, Galaxy Z Fold8 all’immersione nei contenuti multimediali e Z Flip8 a chi predilige le interazioni rapide in mobilità. È arrivata la nuova famiglia di smartphone pieghevoli a marchio Samsung, presentata con l’evento Unpacked 2026 di Londra.

Preordina Galaxy Z Fold8 al minimo

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 e Z Flip8

Alla base di tutti c’è la tecnologia Flex Titanium svelata la scorsa settimana, in grado di rendere i dispositivi più sottili senza comprometterne la resistenza. E poiché in questa categoria il display foldable è tutto, sull’intera gamma sono da segnalare punti di forza come la luminosità fino a 3.000 nit, Vision Booster e un trattamento antiriflesso.

La tecnologia Flex Titanium per i display dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung

Funzionalità e specifiche tecniche dei tre modelli

Alla base di tutto c’è ovviamente il sistema operativo Android 17 con interfaccia personalizzata One UI 9 e il solito carico di intelligenza artificiale racchiuso sotto l’ombrello di Galaxy AI. Samsung cita una nuova generazione di esperienze AI agentiche ottimizzate per sfruttare al meglio il design pieghevole: Now Brief, Now Nudge, Gemini Intelligence, Gemini Notebook e molte altre.

Una delle funzionalità AI integrate

Queste invece le specifiche tecniche integrate. Per la scelta del modello, un fattore determinante è ovviamente il display.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

  • Schermo principale da 8 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 2504×2256 pixel (422 ppi), refresh rate adattivo fino a 120 Hz e Vision Booster;
  • schermo frontale da 6,5 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 1080×2520 pixel, (422 ppi), refresh rate adattivo fino a 120 Hz e Vision Booster;
  • processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 per Galaxy;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna;
  • fotocamera frontale da 10 megapixel (f/2.2, 85°), principale da 10 megapixel (f/2.2, 100°), tripla posteriore da 200 megapixel (f/1.7, 85°), 50 megapixel (f/1.9, 120°) e 10 megapixel (f/2.4, 36°).
  • connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0;
  • batteria da 5.000 mAh con ricarica wireless rapida fino a 20 W e Wireless PowerShare;
  • certificazione IP48;
  • dimensioni 72,8×158,4×8,9 millimetri da chiuso e 143,2×158,4×4,1 millimetri da chiuso, peso 215 grammi;
  • colorazioni Graphite, Cream, Pink e Mint.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold8

  • Schermo principale da 7,6 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 1848×2448 pixel (403 ppi), refresh rate adattivo fino a 120 Hz e Vision Booster;
  • schermo frontale da 5,5 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 1248×1972 pixel, (422 ppi), refresh rate adattivo fino a 120 Hz e Vision Booster;
  • processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 per Galaxy;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna;
  • fotocamera frontale da 10 megapixel (f/2.2, 85°), principale da 10 megapixel (f/2.2, 100°), doppia posteriore da 50 megapixel (f/1.8, 85°) e 50 megapixel (f/1.9, 120°);
  • connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0;
  • batteria da 4.800 mAh con ricarica wireless rapida fino a 20 W e Wireless PowerShare;
  • certificazione IP48;
  • dimensioni 81,9×123,9×9,7 millimetri da chiuso e 161,4×123,9×4,5 millimetri da aperto, peso 201 grammi;
  • colorazioni Graphite, Cream, Lavender e Pistachio.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Flip8

  • Schermo principale da 6,9 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 1080×2520 pixel (400 ppi), refresh rate adattivo fino a 120 Hz e Vision Booster;
  • schermo frontale da 4,1 pollici con pannello Super AMOLED, risoluzione 948×1048 pixel, (342 ppi) e Vision Booster;
  • processore Exynos 2600;
  • 12 GB di RAM;
  • 256 o 512 GB di memoria interna;
  • fotocamera frontale da 10 megapixel (f/2.2, 85°), principale da 10 megapixel (f/2.2, 100°), tripla posteriore da 200 megapixel (f/1.7, 85°), 50 megapixel (f/1.9, 120°) e 10 megapixel (f/2.4, 36°);
  • connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0;
  • batteria da 4.300 mAh con ricarica wireless rapida fino a 15 W e Wireless PowerShare;
  • certificazione IP48;
  • dimensioni 75,4×85,7×13,1 millimetri da chiuso e 75,4×166,9×6,1 millimetri da aperto, peso 180 grammi;
  • colorazioni Graphite, Cream, Lavender e Pistachio.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip8

Disponibilità e prezzi di vendita

Per quanto riguarda i prezzi, sono da top di gamma. Si parte da 1.379 euro per arrivare a 2.899 euro. Eccoli, con riferimento ai preordini su Amazon.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Flip8

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Pubblicato il 22 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
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22 lug 2026
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