Flex Titanium, il segreto del nuovo Samsung Galaxy Z Fold8

Manca ormai una sola settimana all’evento Unpacked del 22 luglio e Samsung ha deciso di calare l’asso, presentando la tecnologia Flex Titanium che sarà alla base del nuovo Galaxy Z Fold8. È una nuova tipologia di display pieghevole con struttura interna riprogettata per aumentare la durabilità nel tempo e diminuire la visibilità della piega centrale (come chiesto da molti), senza scendere a compromessi in termini di spessore.

Samsung Galaxy Z Fold8 con Flex Titanium

Il marchio sudcoreano, l’unico insieme a Apple a crescere nel mercato mobile, racconta che è la sintesi di quanto appreso con le sette precedenti generazioni di foldable. Impiega due componenti a base di titanio anziché uno, come mostrato dall’immagine qui sotto, posizionati sotto al pannello OLED. Una scelta che permette di aumentare al tempo stesso la solidità e la flessibilità dello schermo.

In particolare, la pellicola in lega di titanio (la seconda dal basso) è descritta da Samsung come 20 volte più rigida rispetto a quella polimerica usata in precedenza, rimanendo comunque molto sottile. Riprogettata anche la piastra di titanio sottostante, ora ottenuta con un processo di lavorazione inedito per migliorare il contatto con il display. A sua volta, quest’ultimo è stato evoluto in termini di resa cromatica ed efficienza energetica.

Per una sorta di strana coincidenza temporale, l’innovazione di Flex Titanium arriva proprio nell’anno che vedrà Apple lanciare sul mercato il suo primo smartphone pieghevole, iPhone Fold o Ultra.

Qui sopra il player YouTube per seguire in diretta l’evento Galaxy Unpacked 2026. Andrà in scena a Londra quando da noi saranno le ore 15:00 di mercoledì 22 luglio. Quello del pieghevole Z Fold8 (e la sua variante Ultra) non è l’unico annuncio atteso, dovremmo assistere anche alla presentazione di Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2. Meno probabili invece auricolari Galaxy Buds e i prossimi occhiali Galaxy Glasses con piattaforma Android XR.

Aggiornamento (15 luglio 2026, 13:35)

Confermato l’arrivo di un nuovo Galaxy Watch con funzionalità AI avanzate per il benessere.