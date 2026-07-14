 5 smartphone da acquistare oggi su eBay per qualità alta e prezzo basso
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

5 smartphone da acquistare oggi su eBay per qualità alta e prezzo basso

Se sei alla ricerca del tuo nuovo telefono e l'aumento dei prezzi ti preoccupa scopri i 5 smartphone in super offerta speciale su eBay.
5 smartphone da acquistare oggi su eBay per qualità alta e prezzo basso
Tecnologia Mobile
Se sei alla ricerca del tuo nuovo telefono e l'aumento dei prezzi ti preoccupa scopri i 5 smartphone in super offerta speciale su eBay.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Se sei alla ricerca del tuo nuovo smartphone, ma sei spaventato dagli ultimi aumenti, allora devi dare un’occhiata a queste 5 offerte disponibili su eBay. Grazie al nuovo coupon PSPRLUG26 ottieni un extra sconto di 30 euro sul prezzo già in promozione. Così hai un doppio risparmio e ti assicuri un telefono di ottima qualità a un prezzo più basso di quello del listino e delle offerte disponibili online.

MOTOROLA EDGE 60 NEO 5G 256GB DUAL SIM 6.36″ 8GB RAM ITA GRISELLE + MOTO BUDS a soli € 254,86 con PSPRLUG26!

{title}

OPPO FIND X9 5G 512GB DUAL SIM DISPLAY 6.59″ ANDROID 12GB RAM EU BLACK a soli € 777,77 con PSPRLUG26!

{title}

Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB Memoria 12GB Ram Display 8″ 5G 200Mpx Blue Shadow a soli € 1.229,50 con PSPRLUG26!

{title}

SAMSUNG GALAXY S26 5G 256GB DUAL SIM DISPLAY 6.3″ 12GB RAM ANDROID EU BLACK a soli € 586,70 con PSPRLUG26!

{title}

HONOR 200 5G 512GB Black a soli € 304,99 con PSPRLUG26!

{title}

Ricordati che con PayPal o Klarna puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, molte destinazioni in Italia includono la consegna gratuita. Approfitta ora di una delle 5 offerte disponibili su eBay acquistando uno di questi smartphone, prima che le scorte finiscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

OPPO Find X9 in offerta sotto i 780€ è da acquistare subito

OPPO Find X9 in offerta sotto i 780€ è da acquistare subito
La batteria del tuo smartphone dura poco? Risolvi con il Power Bank UGREEN 20000 mAh

La batteria del tuo smartphone dura poco? Risolvi con il Power Bank UGREEN 20000 mAh
Mercato smartphone a picco, ma crescono Apple e Samsung

Mercato smartphone a picco, ma crescono Apple e Samsung
Nothing Ear (a): suono meraviglioso con cancellazione attiva del rumore

Nothing Ear (a): suono meraviglioso con cancellazione attiva del rumore
OPPO Find X9 in offerta sotto i 780€ è da acquistare subito

OPPO Find X9 in offerta sotto i 780€ è da acquistare subito
La batteria del tuo smartphone dura poco? Risolvi con il Power Bank UGREEN 20000 mAh

La batteria del tuo smartphone dura poco? Risolvi con il Power Bank UGREEN 20000 mAh
Mercato smartphone a picco, ma crescono Apple e Samsung

Mercato smartphone a picco, ma crescono Apple e Samsung
Nothing Ear (a): suono meraviglioso con cancellazione attiva del rumore

Nothing Ear (a): suono meraviglioso con cancellazione attiva del rumore
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 lug 2026
Link copiato negli appunti