 Mercato smartphone a picco, ma crescono Apple e Samsung
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Mercato smartphone a picco, ma crescono Apple e Samsung

Le spedizioni di smartphone nel Q2 2026 sono diminuite dell'11% rispetto al 2025, in quanto sono aumentati i prezzi dei modelli di fascia bassa e media.
Mercato smartphone a picco, ma crescono Apple e Samsung
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Le spedizioni di smartphone nel Q2 2026 sono diminuite dell'11% rispetto al 2025, in quanto sono aumentati i prezzi dei modelli di fascia bassa e media.
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Le difficoltà di approvvigionamento dei chip di memoria (DRAM e NAND) hanno avuto un impatto negativo sulle spedizioni di smartphone nel secondo trimestre del 2026, come avvenuto per i PC. La diminuzione dell’11% rilevata da Counterpoint Research è dovuta principalmente all’incremento dei costi per i modelli di fascia bassa e media. Apple e Samsung hanno infatti migliorato il rispettivo market share grazie alle vendite di iPhone 17 e Galaxy S26.

Samsung e Apple in controtendenza

Il calo registrato nel secondo trimestre ha portato le spedizioni al livello più basso dal 2013. Il motivo è ormai noto a tutti. I produttori dei chip DRAM e NAND hanno ridotto le forniture per dare priorità alle memorie usate nei data center AI. Ciò ha comportato un aumento dei costi e quindi dei prezzi finali, soprattutto per gli smartphone di fascia bassa e media.

Questi modelli rappresentano infatti la quota maggiore delle spedizioni mondiali e consentono un minore margine di profitto (poca differenza tra costo e prezzo). Come riportato da Omdia, il costo della memoria (che incide per il 60% sul totale) è raddoppiato per i dispositivi con prezzo inferiore a 400 dollari. Anche le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno contribuito ad incrementare i prezzi.

Nella top 5 dei produttori mondiali spiccano i dati positivi di Samsung e Apple. L’azienda coreana ha guadagnato un 4% di market share rispetto al secondo trimestre 2025, grazie alle vendite dei Galaxy S26, raggiungendo il 24%. Apple ha invece una quota di mercato del 20% (+3%). L’azienda di Cupertino ha ottenuto un grande successo con la serie iPhone 17, in quanto ha mantenuto i prezzi originali (quasi certamente il rincaro arriverà con gli iPhone 18).

Tutti gli altri produttori nella top 5 mondiale hanno perso quote di mercato, in quanto offrono principalmente smartphone di fascia bassa e media: Xiaomi (-2%), OPPO (-1%), vivo (-1%). Anche Omdia ha rilevato una diminuzione anche se inferiore (-4%).

Fonte: Counterpoint Research

Pubblicato il 14 lug 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
14 lug 2026
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